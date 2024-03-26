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Музыка

«Торжественная месса» Людвига Бетховена будет исполнена в Мариинском театре

Впервые и единожды при жизни автора она была представлена 7 апреля 1824 года в Петербурге на концерте Филармонического общества благодаяря князю Николаю Голицыну, который высоко ценил сочинения композитора.

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев

Спустя 200 лет композиция прозвучит снова 7 апреля — в Концертном зале Мариинского театра. Одно из каноничных творений (сам классицист называл его «величайшим»!) позднего стиля Бетховена, обращенного к традициям Себастьяна Баха и Георга Генделя, исполнят Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Мирослав Молчанов, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Ирина Чурилова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Ирина Чурилова

Сергей Скороходов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Сергей Скороходов

Мирослав Молчанов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Мирослав Молчанов

«Исполнение Торжественной мессы Бетховена, которое может быть адресовано каждому в мире, должно напомнить всем — детям, молодежи, любителям музыки со стажем, людям, которые слышали тысячи концертов, что связывало нашу страну, нашу культуру с австрийско-немецкой традицией, итальянской. Что в своей истории и Большой театр, и Мариинский театр, и оркестры в Петербурге и в Москве делали события огромной важности», — отмечает Валерий Гергиев.

«Торжественная месса» исполнится 7 апреля в Концертном зале Мариинского театра на улице Писарева, 20.

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