«Исполнение Торжественной мессы Бетховена, которое может быть адресовано каждому в мире, должно напомнить всем — детям, молодежи, любителям музыки со стажем, людям, которые слышали тысячи концертов, что связывало нашу страну, нашу культуру с австрийско-немецкой традицией, итальянской. Что в своей истории и Большой театр, и Мариинский театр, и оркестры в Петербурге и в Москве делали события огромной важности», — отмечает Валерий Гергиев.

«Торжественная месса» исполнится 7 апреля в Концертном зале Мариинского театра на улице Писарева, 20.

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