Большой и Мариинский театры едут на родину Модеста Мусоргского! Продолжается фестиваль «Гений места»

На следующий день, 25 марта, программа продолжится симфоническим концертом в Большом концертном зале Филармонии. Здесь сыграют фортепианный цикл «Картинки с выставки» и вокальный цикл «Песни и пляски смерти».

Вторая часть фестиваля «Гений места» пройдет 24 и 25 марта в Пскове в Большом концертном зале Псковской областной филармонии и на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

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