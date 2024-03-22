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Музыка

Большой и Мариинский театры едут на родину Модеста Мусоргского! Продолжается фестиваль «Гений места»

Это вторая часть цикла встреч, объединяющая интерес к малым родинам значимых российских композиторов. Концертная программа продолжит мероприятия, которые пройдут 22 и 23 марта в исполнении трупп Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в Тихвине — на малой родине Николая Римского-Корсакова.

Валерий Гергиев
Фото: Петр Титаренко

Валерий Гергиев

В Пскове старт серии мероприятий намечен на 24 марта — в Большом концертном зале Псковской областной филармонии объединенный симфонический оркестр двух театров исполнит отрывки из главных музыкальных сочинений композитора: краткое вступление к опере «Хованщина» — пейзажную зарисовку «Рассвет на Москве-реке» 1872 года, Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка», симфоническое произведение «Ночь на Лысой горе» и пролог со сценой коронации из оперы «Борис Годунов».

Модест Мусоргский
Shutterstock / IgorGolovniov

Модест Мусоргский

Следом, в этот же день, на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина прозвучат голоса солистов оперы Мариинского театра под аккомпанемент фортепиано. Программу исполнят Анастасия Донец, Степан Завалишин и Дмитрий Григорьев, за музыкальным инструментом — Юрий Кокко.

Псковский академический театр драмы Фото: Игорь Ефименко
Псковский академический театр драмы / drampush.ru

Псковский академический театр драмы

Фото: Игорь Ефименко

Вечер 24 марта завершится в в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, где прозвучит опера «Хованщина» в исполнении солистов Большого театра и хора Мариинского театра.

Псковская областная филармония
Псковская областная филармония / philpskov.ru

Псковская областная филармония

На следующий день, 25 марта, программа продолжится симфоническим концертом в Большом концертном зале Филармонии. Здесь сыграют фортепианный цикл «Картинки с выставки» и вокальный цикл «Песни и пляски смерти».

Вторая часть фестиваля «Гений места» пройдет 24 и 25 марта в Пскове в Большом концертном зале Псковской областной филармонии и на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

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