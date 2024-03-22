История создания симфонии связана с именем Рихарда Вагнера — не только одного из самых ярких композиторов XIX века, но и властителя дум, человека, предложившего новый взгляд на музыку и музыкальный театр. Брукнер благоговел перед ним, называл его «мастером из мастеров», посвятил ему свою Третью симфонию.

В 1882 году, в период работы над Седьмой симфонией, Брукнер присутствовал на премьере последней музыкальной драмы Вагнера «Парсифаль» — тогда же композитор дал обещание исполнить все его симфонии. Это окрылило Брукнера: его музыка, непривычная и непонятная для современников, нуждалась в авторитетной поддержке. Однако планам этим не было суждено сбыться: в 1883 году Вагнер ушел из жизни.

24 марта Седьмая симфония Антона Брукнера будет исполнена Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии под управлением худрука Новосибирского и Красноярского оперных театров Дмитрия Юровского. Дополнит симфонию Второй фортепианный концерт Шопена, солировать в котором будет петербуржец Мирослав Култышев.

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