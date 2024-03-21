Валерий Гергиев и труппы Мариинского и Большого театров выступят в Тихвине в честь дня рождения Римского-Корсакова

Следом, 23 марта, на той же площадке прозвучат увертюра из оперы «Псковитянка», «Три чуда» и ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане». Также в программе: «Пляска скоморохов» и партия Снегурочки из одноименной оперы, песнь Шемаханской царицы из «Золотого петушка» и симфоническая сюита «Шахерезада». Завершит первую часть фестиваля 23 марта камерный концерт в Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея Римского-Корсакова в исполнении солистов Мариинского театра под аккомпанемент фортепиано.

Вслед за Тихвином, 24 и 25 марта «Гений места» отправится в Псков — на родину Модеста Мусоргского.

Фестиваль «Гений места» пройдет 22 и 23 марта в Тихвине во Дворце культуры имени Николая Римского-Корсакова и в Государственном мемориальном доме-музее Николая Римского-Корсакова.

0+