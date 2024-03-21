Валерий Гергиев и труппы Мариинского и Большого театров выступят в Тихвине в честь дня рождения Римского-Корсакова

Концерты пройдут в рамках фестиваля «Гений места», который откроется на малой родине композитора 22 марта. Сочинения Николая Римского-Корсакова исполнят солисты оперы, симфонические оркестры и хор Мариинского и Большого театров под управлением дирижера Валерия Гергиева.
Фото: Петр Титаренко
Фестиваль стартует 22 марта во Дворце культуры имени композитора, где прозвучит опера «Царская невеста». Сюжет произведения основывается на реальной истории третьей супруги Ивана Грозного Марфы Собакиной, умершей через две недели после свадьбы — в адаптации драматурга Льва Мея.
Историческая сцена Мариинского театра
Следом, 23 марта, на той же площадке прозвучат увертюра из оперы «Псковитянка», «Три чуда» и ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане». Также в программе: «Пляска скоморохов» и партия Снегурочки из одноименной оперы, песнь Шемаханской царицы из «Золотого петушка» и симфоническая сюита «Шахерезада». Завершит первую часть фестиваля 23 марта камерный концерт в Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея Римского-Корсакова в исполнении солистов Мариинского театра под аккомпанемент фортепиано.
Вслед за Тихвином, 24 и 25 марта «Гений места» отправится в Псков — на родину Модеста Мусоргского.
Фестиваль «Гений места» пройдет 22 и 23 марта в Тихвине во Дворце культуры имени Николая Римского-Корсакова и в Государственном мемориальном доме-музее Николая Римского-Корсакова.
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