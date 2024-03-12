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Едем в Тихвин! Валерий Гергиев и Молодежный симфонический оркестр выступят на родине Римского-Корсакова

В программе концерта, который пройдет в день рождения композитора, — сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», увертюра к опере «Царская невеста», музыкальная картина для симфонического оркестра «Садко» и «Испанское каприччио».

Hulton Archive/Getty Images

В состав Российского национального молодежного симфонического оркестра входит более 120 молодых музыкантов. Как отмечают в Мариинском театре, оркестр, отметивший в ноябре прошлого года первый пятилетний юбилей, уже завоевал репутацию одного из ведущих симфонических коллективов страны с «внушительным репертуаром и опытом работы с ведущими дирижерами и исполнителями». Грядущее выступление под управлением Валерия Гергиева, запланированное на 18 марта, для коллектива не первое: ранее вместе с дирижером оркестр можно было услышать в Мариинском театре и на других концертных площадках. 

Концерт на родине Николая Римского-Корсакова завершит фестиваль к 180-летию композитора, который открылся ранее обменными гастролями Большого и Мариинского театров. Позже, 22 и 23 марта, в Тихвине также пройдут первые события фестиваля «Гений места», объединяющего музыкальные приношения на родинах великих русских композиторов. В программе примут участие солисты оперы Мариинского и Большого театров, хор и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

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