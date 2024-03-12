В состав Российского национального молодежного симфонического оркестра входит более 120 молодых музыкантов. Как отмечают в Мариинском театре, оркестр, отметивший в ноябре прошлого года первый пятилетний юбилей, уже завоевал репутацию одного из ведущих симфонических коллективов страны с «внушительным репертуаром и опытом работы с ведущими дирижерами и исполнителями». Грядущее выступление под управлением Валерия Гергиева, запланированное на 18 марта, для коллектива не первое: ранее вместе с дирижером оркестр можно было услышать в Мариинском театре и на других концертных площадках.