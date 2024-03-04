Майли Сайрус, Хаски, Алла Пугачева и оркестровый альбом Jane Air: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Первые дни марта отметились громкими возвращениями: от рэпера Хаски, примадонны Аллы Борисовны и дивы Charli XCX с лучшим (по версии Pitchfork!) треком прямо сейчас до рокера из мира рэпа Джизуса и альт-хип-хоп-дуэта Twenty One Pilots. «Собака.ru» рассказывает об этих и других свежих альбомах, синглах и клипах прошедших семи дней — традиционно в понедельник, чтобы настроиться на рабочую неделю (и весну!).
Erick the Architect — «I’ve Never Been Here Before»
Участник трио Flatbush Zombies (и главный по сэмплам!) делает заявку на лучший рэп-альбом года. 16-трековый «I’ve Never Been Here Before» — это записанная на домашней студии исповедь, в которой соединяются воедино темы бесстрашия, стойкости и красоты во тьме. Erick the Architect отдает дань уважения своей покойной матери, которая помогла ему купить первое пианино и поощряла экспериментальный подход, цитирует Майлза Дэвиса и Bonobo, а также рассуждает о любви. Clash ставит «I’ve Never Been Here Before» 8 из 10, Album of the Year — 85 из 100.
Алла Пугачева — «P.S.»
Лонгплей в самом прямом смысле этого слова (20 композиций!) — первая полноформатная работа примадонны эстрады Аллы Пугачевой за последние 16 лет, не считая выпущенного 11 лет назад винилового сборника песен авторства композитора Юрия Чернавского.
Альбом «P.S.» был целиком записан во время концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, в него вошли «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела» и другие знаковые песни. Новая композиция Пугачевой «Не беспокойся за меня» в пластинку не включили — ее выпустили отдельно на YouTube.
Jane Air — «В Цвете (Strings Orchestra Studio Live)»
Мэтры отечественной альтернативной сцены выпустили грязный панк-ню-метал-альбом, доминантой которого стал струнный оркестр. По сути, сборник главных хитов «В цвете» был записан на последнем прогоне перед концертом в Александринском театре в мае 2023 года.
Аранжировки струнного оркестра добавили фирменному джейнэйровскому драйву новые оттенки и фактуры: теперь «Джанки» звучат, как нежные увертюры, «Мессалины» взвизгивают капризами, а «Пуля» безжалостной фугой стонет перетянутыми струнами.
Джизус — «Близнецы: Eros»
Масштабный рок-двухтомник «Близнецы» станет отражением концепции дуальности и демонстрацией константы о том, что в жизни есть место как любви и радости, так и горю с ненавистью, и все это — взаимосвязанный вечный механизм. Первая часть, «Eros», обозначает стремление к любви и жизни. «Thanatos», который выйдет 15 марта, станет отражением более темной стороны. Несмотря на условное деление, «Близнецы» — это цельная работа, своеобразная метафора жизненного пути, суть которого одна: что ты успел сделать от рождения до смерти?
DRIADA — «Электрофея»
Саундпродюсер Александра Гаврильчук выпускает стильный электропоп в рамках проекта DRIADA. И, вопреки стереотипам, делает все сама: от создания эклектики, которая иногда не вписывается в общепринятые форматы, до продакшена. Ее четвертый альбом «Электрофея» написан на цифровых и аналоговых синтезаторах и соткан из синти-попа, EBM, киберфолка и электроники. Так получилось аудиопутешествие по сказочному сай-фай-лесу, в котором нашлось место как рефлексии о юности, влюбленности и разбитом сердце, так и фантазиям о сказочных нимфах.
Miley Cyrus & Pharrell Williams — «Doctor (Work It Out)»
Иногда нужно время (много времени!) чтобы музыкальная зарисовка выросла в полноценную композицию и потенциальный хит. Над тем, что на этой неделе обрело форму сингла «Doctor (Work It Out)», Майли Сайрус и Фаррелл Уильямс начали работать еще в 2012 году — в период создания альбома «Bangerz».
«Мы просто знали, что работаем над чем-то, что нам нравится, но то, что iPad вышел, когда он вышел, не означает, что это была идея Стива Джобса и его команды всего за год до этого. Есть момент, когда ты чувствуешь притягательность своего творения, но понимаешь, что окружающая среда пока к этому не готова», — объясняет Фаррелл.
Sevdaliza — «Good Torture»
Ирано-голландская певица, подарившая нам нестареющие треки «Bebin» и «Human», продолжает череду совместных работ: после «Nothing Lasts Forever» с Граймс и «Ride Or Die» с Villano Antillano выпускает «Good Torture», записанную при участии Elyanna. Композиция отходит от электроники в сторону ритмов босса-новы, а сам дуэт чередует строчки на арабском и английском, рисуя картину некогда бурной и страстной, но теперь остывшей любви.
Charli XCX — «Von Dutch»
Уже этим летом британская певица вернется с новым, шестым альбомом «Brat», который станет 15-трековой клубной пластинкой — ведь Charli XCX «была рождена, чтобы делать танцевальную музыку»! Первая весточка, трек «Von Dutch», уже успел отметиться на Boiler Room, что подкрепляет уверенность в будущей хитовости пластинки. Дата релиза альбома пока не определена, но музыкальные обозреватели делают ставки на лето и Gesaffelstein и Hudson Mohawke в числе его продюсеров.
St. Vincent — «Broken Man»
Еще одна первая весточка прошедшей недели — композиция «Broken Man», которая войдет в седьмой полноформатный альбом «All Born Screaming» St. Vincent. Певица описывает пластинку, релиз которой назначен на 26 апреля, как «постчумной поп», в котором «метафорически много о рае и аде», что вполне уместно, потому что «сидеть одной в студии столько часов — это вариант ада».
Состав гостей релиза эклектичный: Рэйчел Экрот, Джош Фриз из и Foo Fighters, Марк Гилиана, Джастин Мелдал-Джонсен, Стелла Могзава из Warpaint и Дэвид Рэлик.
Twenty One Pilots — «Overcompensate»
Welcome back to Trench! Twenty One Pilots готовятся выпустить новый и первый за три года альбом «Clancy», сюжет которого развернется на вымышленном континенте («Я создал этот мир, чтобы чувствовать себя хозяином и разрушить его, если захочу»). В их запутанном мире больше пасхалок, чем на концерте Тейлор Свифт, но одну их них уже разгадали: релиз альбома, назначенный на 17 мая, состоится ровно через девять лет после выхода дебютного «Blurryface». Кстати, именно так будут звать главного антагониста «Clancy».
Хаски — «Сказки»
Хаски год держал музыкальную аскезу — его последней сольной работой стал трек «О любви», выпущенный в прошлом апреле. Но скоро рэпер «по-тихому начнет выпускать новую музыку», а 2024-й, судя по всему, станет для него плодотворным годом. Следующий альбом не будет похож ни на «Любимые песни (воображаемых) людей», ни на «Хошхоног»: материала для него уже немало, и он пишется еще.
Пока оцениваем «Сказки» — мрачную работу, впитавшую весь ужас русских преданий. Экранизацией занимался призер Канн за короткий метр «Purgatorium» Константин Еронин, художник Владимир Репин и каллиграф Покрас Лампас, написавший титры.
BollywoodFM — «Дымка»
Протеже Хаски BollywoodFM (он написал музыку к его «Сказке») выпустил клип на трек «Дымка» с альбома «Магия», выпущенного в 2021 году. В 2023-м его можно было услышать в фильме Романа Михайлова «Наследие», а 7 марта — вживую в московском Aglomerat. Свежая музыка у BollywoodFM на подходе: в ближайшее время — пара синглов, следом совместный мини-альбом (с кем именно, не уточняется), а затем и сольный релиз.
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