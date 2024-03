Майли Сайрус, Хаски, Алла Пугачева и оркестровый альбом Jane Air: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Erick the Architect — «I’ve Never Been Here Before»

Участник трио Flatbush Zombies (и главный по сэмплам!) делает заявку на лучший рэп-альбом года. 16-трековый «I’ve Never Been Here Before» — это записанная на домашней студии исповедь, в которой соединяются воедино темы бесстрашия, стойкости и красоты во тьме. Erick the Architect отдает дань уважения своей покойной матери, которая помогла ему купить первое пианино и поощряла экспериментальный подход, цитирует Майлза Дэвиса и Bonobo, а также рассуждает о любви. Clash ставит «I’ve Never Been Here Before» 8 из 10, Album of the Year — 85 из 100.