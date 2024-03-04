Майли Сайрус, Хаски, Алла Пугачева и оркестровый альбом Jane Air: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Алла Пугачева — «P.S.»

Лонгплей в самом прямом смысле этого слова (20 композиций!) — первая полноформатная работа примадонны эстрады Аллы Пугачевой за последние 16 лет, не считая выпущенного 11 лет назад винилового сборника песен авторства композитора Юрия Чернавского.

Альбом «P.S.» был целиком записан во время концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, в него вошли «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела» и другие знаковые песни. Новая композиция Пугачевой «Не беспокойся за меня» в пластинку не включили — ее выпустили отдельно на YouTube.