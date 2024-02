MGMT, Kings of Leon и Moby: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME — «GLOOM DIVISION»

Бывший басист Panic! At The Disco Даллон Уикс выпустил самую автобиографичную работу, в которой музыкой правит чувство «эйфорического очарования». Второй номерной альбом спродюсирован Дэйвом Фридманом (Tame Impala, MGMT) и является логическим продолжением дебютной пластинки «Razzmatazz» — она вышла в 2020 году, когда I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME был еще был сайд-проектом музыканта.