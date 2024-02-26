MGMT, Kings of Leon и Moby: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Бывший басист Panic! At The Disco Даллон Уикс выпустил свою самую автобиографичную работу, американцы Kings of Leon готовят к релизу первую за три года пластинку, Charli XCX фитует с A. G. Cook, а Moby — c Anfisa Letyago. А еще — MGMT заставляют задуматься о быстротечности времени и призывают созидать, пока не поздно, а Free Nationals, A$AP Rocky & Anderson .Paak рассуждают о гангстерах. «Собака.ru» рассказывает об этих и других свежих альбомах, синглах и клипах, которые вышли на прошлой неделе — традиционно в понедельник, чтобы войти в рабочий ритм с музыкой!
MGMT — «Loss of Life»
Первый со времен «Little Dark Age» 2018 года альбом американцев MGMT лишь на 20% состоит из adult contemporary — и «не более того, пожалуйста». Но и этого достаточно, чтобы 10-трековая пластинка, в которой есть и брит-поп, и обращение к 1980-м, зацепила тонким щипком тоски струны философских размышлений. «Кто знает, как картина будет выглядеть утром, когда день родится, а жизнь закончится?» — задается вопросом фронтмен MGMT Эндрю Ванвингарден в заглавной композиции «Loss of Life». Так рождается главный месседж альбома: наше время здесь коротко, поэтому важно, чтобы вы творили.
Real Estate — «Daniel»
Шестой полноформатный альбом инди-группы Real Estate был записан за каких-то девять дней на студии в Нэшвилле — под присмотром продюсера и лауреата «Грэмми» Дэниела Ташиана. За несколько дней до начала сессии все пятеро участников Real Estate обсуждали название альбома: достаточно забавно будет, подумали они, дать ему человеческое имя. Например, «Daniel». Набор песен внутри — обезоруживающе простой, музыка уходит в акустику, где превалируют гитары. Они раскрываются под конец: в «Market Street» и закрывающей «You Are Here», которая одновременно космически мягкая и катарсически эпичная.
I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME — «GLOOM DIVISION»
Бывший басист Panic! At The Disco Даллон Уикс выпустил самую автобиографичную работу, в которой музыкой правит чувство «эйфорического очарования». Второй номерной альбом спродюсирован Дэйвом Фридманом (Tame Impala, MGMT) и является логическим продолжением дебютной пластинки «Razzmatazz» — она вышла в 2020 году, когда I DONT KNOW HOW BUT THEY FOUND ME был еще был сайд-проектом музыканта.
Kings of Leon — «Mustang»
Американцы Kings of Leon покинули свой родной лейбл RCA Records, на котором вышли всех их восемь альбомов, подписали контракт с Capitol Records и прямо сейчас готовятся к релизу первой со времен «When You See Yourself» 2021 года пластинки. Новинка «Can We Please Have Fun» выйдет 10 мая. Альбом помогал делать соавтор Гарри Стайлза Кид Гарпун — получилась «самая приятная запись» за всю историю группы. «Мы как будто позволили себе быть музыкально уязвимыми. Мне нравится, когда рок-группа не стесняется признать, что каждая песня не обязательно должна быть на 11 из 10», — говорит барабанщик Kings of Leon Натан Фоллоуилл.
Moby & Anfisa Letyago — «You & Me»
Это первая совместная работа электронного музыканта и итальянской исполнительницы Анфисы Летяго, которая завоевала признание благодаря адаптивному стилю: она сочетает андеграундные вибрации и захватывающие лайвы на крупнейших электронных сценах.
Сингл дополняют три ремикса: швейцарский продюсер Deetron черпал вдохновение в техно и хаусе, Girls of the Internet во главе с Томом Керриджем наполнил трек душевными и глубокими нотами, а сам Моби предложил неземную и экспансивную версию «You & Me».
James Blake, Young Thug & Strick — «Kisses Make Sure»
Young Thug и Джеймс Блейк впервые работают вместе, что для последнего — большая честь: музыкант и продюсер, который тесно связан с хип-хопом, является большим поклонником рэпера уже много лет. «Надеюсь, людям понравится результат. Неважно, с кем ты работаешь, если конечная музыка не нравится, то это не имеет значения. Я действительно хотел не разрушить атмосферу», — говорит Блейк, в ближайших планах которого еще одна рэп-работа — совместный альбом с Lil Yachty «Bad Cameo».
A. G. Cook — «Britpop»
Основатель лондонского лейбла PC Music готовится выпустить новый альбом «Britpop», релиз которого запланирован на 10 мая. Для лид-сингла продюсер привлек Charli XCX — их работает откроет 24-трековую одиссею в трех частях. Это масштабное исследование прошлого, настоящего и будущего музыки, стоящее на трех китах: электронике, брит-попе и футуристических звуках. Так A. G. Cook намерен стереть границы между мейнстримом и экспериментами.
Free Nationals, A$AP Rocky & Anderson .Paak — «Gangsta»
Дети играют в гангстеров с крутыми тачками, частными джетами, перестелками и судами, пока их родители переживают, к какому будущему могут привести такие забавы. Клип снял Франсуа Руселе, работавший с Jean-Paul Gaultier и Diesel. А из недавних музыкальных видео его авторства — пластилиновый «Cash in Cash out» Фаррелла, 21 Savage и Tyler, The Creator и «Angry» для The Rolling Stones с Сидни Суини в главной роли.
Linkin Park — «Friendly Fire»
Linkin Park продолжают стряхивать пыль с неизданных ранее композиций, созданных в том числе при участии лидера группы Честера Беннингтона — музыкант ушел из жизни летом 2017 года. Трек «Friendly Fire» был записан во время работы над альбомом «One More Light», последнем прижизненном для фронтмена. Тогда музыкантам «чего-то не хватило» в песне, а теперь она войдет в новую пластинку «Papercuts», релиз которой назначен на 12 апреля.
ГАФТ и Екатерина Яшникова — «Ты все пела?»
Клип на недавний совместный сингл петербургской группы и певицы из Москвы — это изломанный танец о зависимости от социальных сетей с актрисой Театра имени Комиссаржевской Екатериной Кармановой в главной роли. Перед тем как сесть в режиссерское кресло, фронтмен ГАФТ Николай Яковлев вдохновился классикой — «Одержимостью» с Изабель Аджани и «Voodoo in My Blood» Massive Attack. Только теперь в роли дьявола — лайки, соцсети и телевизор.
DJ Stonik 1917, Boulevard Depo — «Должен (Remix)»
Boulevard Depo отметил пятилетие мини-альбома «Stay Ugly» выпуском ремикса на один из треков с него. Мрачноватый «Должен», спродюсированный в оригинале Лешей Супчиком (SP4K) и транслирующий усталость от того, что «будто всем им должен я», превратился в противоположность. Теперь это «веселая зарисовка о том, что никто ничего никому не должен». Новое настроение треку накрутил DJ Stonik1917, который нашел себя в танцевальной музыке и аналоговом звучании.
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