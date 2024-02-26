MGMT, Kings of Leon и Moby: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Moby & Anfisa Letyago — «You & Me»

Это первая совместная работа электронного музыканта и итальянской исполнительницы Анфисы Летяго, которая завоевала признание благодаря адаптивному стилю: она сочетает андеграундные вибрации и захватывающие лайвы на крупнейших электронных сценах.

Сингл дополняют три ремикса: швейцарский продюсер Deetron черпал вдохновение в техно и хаусе, Girls of the Internet во главе с Томом Керриджем наполнил трек душевными и глубокими нотами, а сам Моби предложил неземную и экспансивную версию «You & Me».