Это изломанный танец о зависимости от социальных сетей с актрисой Театра имени Комиссаржевской Екатериной Кармановой в главной роли и оммаж классике — «Одержимости» с Изабель Аджани и «Voodoo in My Blood» Massive Attack. Только теперь в роли дьявола — лайки, соцсети и телевизор. «Собака.ru» представляет премьеру клипа и дает слово всем его участникам.
Режиссером видео выступил лидер группы ГАФТ Николай Яковлев, снял «Ты все пела?» Дмитрий Сергеев — он уже работал над клипом «В реку времени». Как признается Яковлев, за три года это уже 22-й клип и девятый, срежиссированный им: «Самое крутое, что мы пригласили Катю Карманову (ее порекомендовала моя жена Василиса Кадина, они давние подруги), которая еще и танцует с шести лет. Что нужно и прожить, и отыграть, и оттанцевать, и танец чтобы был живой, с болью. Вот это синтез! Я вдохновлялся сценами из "Одержимости" 1981-го года с Изабель Аджани в главной роли, и, в свою очередь, клипом "Vodoo in My Blood" с Розамундой Пайк, который пересобирал "Одержимость" в реалиях своего времени».
Певица — о главном месседже клипа на песню «Ты все пела?». Специально для «Собака.ru»:
Проявляясь во внешнем мире, стоит быть готовым к тому, что вы можете встретить сопротивление и неприятие со стороны. Кому-то может не понравиться то, что вы делаете. Но это не повод останавливаться и опускать руки. Слушайте себя, идите дальше.
Актриса Театра Комиссаржевской, исполнительница главной роли и автор пластического выражения для видео — специально для «Собака.ru»:
Творческий человек хочет самовыражаться, но не находит отклика в обществе. И он пытается предать себя, пойти на поводу у модных течений, веяний, начать делать что-то, что популярно, что набирает много лайков, просмотров — но не является искусством. Делает то, что не глубоко, что очень поверхностно, «не про что», не имеет темы, не имеет особого смысла и пользы для общества. И все равно делает, потому что это сейчас модно.
Его захватывает это течение, начинает порабощать — и уже не он управляет своей жизнью, а это влияние. Оно начинает ему диктовать, что ему делать. Человек становится марионеткой на поводу у этого течения. И в какой-то момент он понимает, что все вышло из-под контроля, пытается вернуться, вырваться. Он вырывается наружу, на свободу — и приходит, возвращается к своему «я», понимает вообще, в чем смысл.
А смысл — оставаться собой. Ценность именно в том, чтобы быть собой и творить, как ты хочешь. И то, как ты это видишь и как тебе нравится. И говорить на такие темы, которые для тебя важны. Даже если это не находит отклика сразу, моментально и у миллиона зрителей.
Фронтмен группы ГАФТ — специально для «Собака.ru»:
Я чувствовал, что дьявол сейчас — это соцсети, эта бесконечная зависимость от чужого мнения. С декабря пробовал выгружать каждый день по вертикальному видео, и хоть я и так часто пощу про ГАФТ — под конец я уже чуть ли не кровью блевал. Не хотелось, не хотелось показывать, отвечать, взаимодействовать, придумывать. Я все люблю, только в этом есть что-то от зависимости, ты уже не можешь без телефона, без этих поглаживаний от других людей. Я помню, как раньше на студии звукозаписи между сессиями заходил в телефон разгрузиться, полистать ленту...Но это не разгружает, это только больше забирает сил, и ты возвращаешься к микрофону еще более усталый. Так что для меня отдых — отключение телефона. Прекращение взаимодействий. Как сказал мне Михаэль Драу из Otto Dix, все мы здесь интроверты. Это правда. Дни, когда выходят песни и нужно постоянно быть онлайн, — возможно, это самые тяжелые дни в моей жизни. Я потом как будто не могу слезть, не могу перейти в более спокойный график, жена смотрит на меня как на психа.
Каждый день новому музыканту, новому блогеру, новому бизнесу приходит в голову идея продвигать себя с помощью вертикальных видео. Шума становится больше, изворотливости становится больше. Люди ищут уже не только как выразить себя, а как посадить в большей вероятностью тебя на крючок, как привлечь внимание. Потому что если не сажать — человек пролистает, ты не продашь, тебя не послушают, твой клип не посмотрят.
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