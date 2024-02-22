Екатерина Карманова

Актриса Театра Комиссаржевской, исполнительница главной роли и автор пластического выражения для видео — специально для «Собака.ru»:

Творческий человек хочет самовыражаться, но не находит отклика в обществе. И он пытается предать себя, пойти на поводу у модных течений, веяний, начать делать что-то, что популярно, что набирает много лайков, просмотров — но не является искусством. Делает то, что не глубоко, что очень поверхностно, «не про что», не имеет темы, не имеет особого смысла и пользы для общества. И все равно делает, потому что это сейчас модно.

Его захватывает это течение, начинает порабощать — и уже не он управляет своей жизнью, а это влияние. Оно начинает ему диктовать, что ему делать. Человек становится марионеткой на поводу у этого течения. И в какой-то момент он понимает, что все вышло из-под контроля, пытается вернуться, вырваться. Он вырывается наружу, на свободу — и приходит, возвращается к своему «я», понимает вообще, в чем смысл.

А смысл — оставаться собой. Ценность именно в том, чтобы быть собой и творить, как ты хочешь. И то, как ты это видишь и как тебе нравится. И говорить на такие темы, которые для тебя важны. Даже если это не находит отклика сразу, моментально и у миллиона зрителей.