Паскаль Дюсапен — один из самых успешных композиторов современной Франции, ученик Яниса Ксенакиса, выпускник Сорбонны и давний участник Дягилевского фестиваля. В 2012 году он лично приезжал на премьеру оперы MedeaMaterial, представленной в Перми. На этот раз фестиваль берется за его оперу Passion, написанную в 2007 году, Свою интерпретацию одного из важнейших сочинений XXI века представят музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис, режиссер Анна Гусева, оркестр и хор musicAeterna.

Сюжет основан на мифе об Орфее и Эвридике. Все полуторачасовое действо — это растянутый во времени миг их расставания. Музыка здесь является проводником сменяемых друг друга чувств: радости, страха, желания, боли, экстаза, печали, гнева и любви.