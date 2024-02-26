Постановочные команды рассмотрят знаковые оперные партитуры XVIII, XX и XXI веков в русле основной художественной концепции фестиваля, в основе которой принцип междисциплинарности, поиск новых форм взаимодействия разных видов искусства, развитие языка современного театра.
Паскаль Дюсапен — один из самых успешных композиторов современной Франции, ученик Яниса Ксенакиса, выпускник Сорбонны и давний участник Дягилевского фестиваля. В 2012 году он лично приезжал на премьеру оперы MedeaMaterial, представленной в Перми. На этот раз фестиваль берется за его оперу Passion, написанную в 2007 году, Свою интерпретацию одного из важнейших сочинений XXI века представят музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис, режиссер Анна Гусева, оркестр и хор musicAeterna.
Сюжет основан на мифе об Орфее и Эвридике. Все полуторачасовое действо — это растянутый во времени миг их расставания. Музыка здесь является проводником сменяемых друг друга чувств: радости, страха, желания, боли, экстаза, печали, гнева и любви.
Пермский театр оперы и балета представит премьеру оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы» в интерпретации режиссера Андрея Прикотенко и дирижера Федора Леднева. Это единственная большая опера Стравинского в прямом смысле слова: многоактное сочинение с речитативами, ариями и ансамблями, не смешанное с другими музыкально-театральными жанрами. Нарочитая старомодность формы становится отправной точкой для модернистских игр: музыка оперы, как и ее либретто, балансирует между уважением к прошлому и ироничным взглядом на него.
Еще одной премьерой станет «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта — сказка с двойным дном. Сюжет оперы насыщен как глубокими философскими смыслами, так и театральными эффектами. Шутовство соседствует с высокой торжественностью, а орфические мотивы — с масонскими символами и идеями Просвещения. Герои проходят магические испытания, чтобы обрести высшую истину. День борется с ночью, добро со злом, а в конце побеждают любовь, верность, сила духа — и, не в последнюю очередь, волшебство самой музыки. Новую версию классицистского шедевра создадут на фестивале дирижер Евгений Воробьев, музыканты musicAeterna и режиссер Нина Воробьева.
Также в программу фестиваля традиционно войдут симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы. Для студентов творческих вузов будет организована Образовательная программа, а для всех жителей города и гостей фестиваля будет работать Фестивальный клуб.
Теодор Курентизис
Дирижер, художественный руководитель Дягилевского фестиваля:
Это шаг вперед, который делает фестиваль. Все три оперы — совершенно новые постановки. Это очень мощный опыт созидания, творческий и мыслительный процесс невероятной интенсивности. Мы приглашаем молодых авторов, которые готовы исследовать области непонятного, наполнить их энергией и преобразить. Те художники, творчество которых сейчас признано каноном, в свое время тоже входили на эти неизвестные территории. Так, опираясь на крепкий фундамент и ценности мировой культуры, мы идем дальше. Что было бы, если бы наука сто лет назад решила, что знает все? Так и искусство — нет конца исследованию души человека и красоты
Дягилевский фестиваль пройдет с 20 по 29 июня 2024 года в Перми.
18+
Комментарии (0)