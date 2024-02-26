В программе на первый месяц весны — концерты к юбилеям композиторов Антона Брукнера, Николая Римского-Корсакова и Валерия Гаврилина, музыка XX века и сольный вечер терменвокса.
Денис Мацуев
1 марта проект «Чтения со смыслом» представит на сцене Большого зала Петербургской филармонии литературно-музыкальную программу «Петрикор». В основе постановки — рассказ писательницы Ирады Берг. Главные роли исполнят Андрей Мерзликин и автор текста Ирада Берг. 2 марта немецкий дирижер Лео Кремер продирижирует Торжественной мессой Людвига ван Бетховена — ее мировая премьера состоялась в 1824 году в Петербурге и стала единственным исполнением, осуществленным при жизни композитора. 3 марта с гастролями в Петербург приедет Государственый академический симфонический оркестр Республики Татарстан. За пультом — Александр Сладковский, солист — Денис Мацуев. 8 марта на сцену филармонии вернется звезда мировой оперы Ольга Перетятько с программой «Сопрано тет-а-тет».
Филипп Копачевский
5 марта Академический симфонический оркестр под управлением дирижера коллектива Владимира Альтшулера исполнит шедевры австро-немецкого симфонизма — Симфонию № 104 Йозефа Гайдна и «Песнь о Земле» Густава Малера. Солистами выступят меццо-сопрано Екатерина Сергеева (Мариинский театр) и тенор Илья Селиванов (Большой театр). 7 марта в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева прозвучат Антракт из музыки Франца Шуберта к драме «Розамунда», Фортепианный концерт Роберта Шумана и Первая симфония Петра Чайковского, солист концерта — пианист Филипп Копачевский.
Игорь Стравинский
15 марта Петербургская филармония, присоединяясь к фестивалю «День Римского-Корсакова», представит симфоническую программу, в которой симфоническая сюита Римского-Корсакова «Антар» прозвучит вместе с сюитой из балета «Жар-птица» его ученика Игоря Стравинского. Также в программе Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова, к которому Римский-Корсаков относился с глубоким и взаимным уважением: именно он был первым, кто продирижировал в Петербурге музыкой совсем молодого композитора. 16 марта продолжится абонемент «Мастер и Маргарита», посвященный 50-летию публикации полной версии романа Булгакова в СССР. В рамках четвертого концерта цикла в исполнении Jazz Philharmonic Orchestra прозвучит фокстрот «Аллилуйя», под который неистово танцевали еще ничего не подозревающие члены МАССОЛИТа в тот роковой день, когда Аннушка разлила масло.
Концерт 23 марта филармония посвятит 85-летию со дня рождения одного из крупнейших отечественных композиторов XX века Валерия Гаврилина. В исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова прозвучит хоровая симфония-действо «Перезвоны». На следующий день, 24 марта, в Петербургской филармонии можно будет услышать Седьмую симфонию Антона Брукнера: ее исполнит Заслуженный коллектив России под управлением известного дирижера, представителя музыкальной династии Дмитрия Юровского. Также в программе концерта Второй фортепианный концерт Шопена, солист — Мирослав Култышев.
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