15 марта Петербургская филармония, присоединяясь к фестивалю «День Римского-Корсакова», представит симфоническую программу, в которой симфоническая сюита Римского-Корсакова «Антар» прозвучит вместе с сюитой из балета «Жар-птица» его ученика Игоря Стравинского. Также в программе Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова, к которому Римский-Корсаков относился с глубоким и взаимным уважением: именно он был первым, кто продирижировал в Петербурге музыкой совсем молодого композитора. 16 марта продолжится абонемент «Мастер и Маргарита», посвященный 50-летию публикации полной версии романа Булгакова в СССР. В рамках четвертого концерта цикла в исполнении Jazz Philharmonic Orchestra прозвучит фокстрот «Аллилуйя», под который неистово танцевали еще ничего не подозревающие члены МАССОЛИТа в тот роковой день, когда Аннушка разлила масло.