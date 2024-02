Vampire Weekend, Галич в прочтении The Retuses и первый за 10 лет альбом Джей Ло: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Jennifer Lopez — «This Is Me… Now»

Сиквел альбома «This Is Me... Then» 2002 года впитал в себя лучшее из дискографии Джей Ло и то, о чем она молчала последние 10 лет. «Hearts and Flowers» отсылает к «Jenny from the Block», «Rebound» убеждает, что R&B все еще в топе, а бодрая «Midnight Trip to Vegas», в которой звучит «Wicked Game» Криса Айзека, раскрывает подробности «сумасшедшей» и одновременно «простой» свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Выпуская альбом, певица призывает всех жить по собственным правилам (а мы, конечно, ей внемлем): «Жизнь — это искусство, а мы — художники… Делайте ее настолько красивой, насколько хотите, и создайте именно то, что вам нужно».