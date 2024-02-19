Vampire Weekend, Галич в прочтении The Retuses и первый за 10 лет альбом Джей Ло: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Британцы Idles заряжают энергией и дают прокричаться, Дженнифер Лопес выпускает сиквел альбома «This Is Me... Then» и делится интимными секретами жизни с Беном Аффлеком, Дуа Липа приводит нас в форму перед наступлением весны, повзрослевший и набравшийся опыта Антоха МС отправляет в «своеобразный полет к чeму-то новому под аккомпанемент кислых бочек и несвязных рифм», а рэпер из Калифорнии Yeat продолжает концептуальную летопись города-антиутопии, в котором занимает пост генерального директора компании «Lyfestyle Corporation». «Собака.ru» рассказывает об этих и других свежих пластинках и синглах, которые вышли на прошлой неделе — традиционно в понедельник, чтобы войти в рабочий ритм с музыкой!
Jennifer Lopez — «This Is Me… Now»
Сиквел альбома «This Is Me... Then» 2002 года впитал в себя лучшее из дискографии Джей Ло и то, о чем она молчала последние 10 лет. «Hearts and Flowers» отсылает к «Jenny from the Block», «Rebound» убеждает, что R&B все еще в топе, а бодрая «Midnight Trip to Vegas», в которой звучит «Wicked Game» Криса Айзека, раскрывает подробности «сумасшедшей» и одновременно «простой» свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Выпуская альбом, певица призывает всех жить по собственным правилам (а мы, конечно, ей внемлем): «Жизнь — это искусство, а мы — художники… Делайте ее настолько красивой, насколько хотите, и создайте именно то, что вам нужно».
Антоха МС — «Шик мола»
За пять лет с момента выхода альбома «Про меня» Антоха МС потерял права на песни и сценический псевдоним, судился с продюсером, вернул свое честное имя, а теперь открывает новую главу — под знаком регги, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. «Шик мола» предает привет всем, кто так долго ждал и дождался, кто следил за изменениями в жизни музыканта и рос вместе с ним. Это пластинка про взросление, накопленный опыт, новые ценности и первые седые волосы: «Получился своеобразный полет к чeму-то новому под аккомпанемент кислых бочек и несвязных рифм».
Yeat — «2093»
На своем четвертом студийном альбоме калифорниец Yeat продолжает концептуальную летопись несуществующего и антиутопичного города, в котором музыкант занимает пост генерального директора компании «Lyfestyle Corporation». «2093» — это в общей сложности 22 лоу-фай-трека и читки в непринужденной манере. Гостят в антиутопии — Lil Wayne и Future.
Friko — «Where We've Been, Where We Go From Here»
Пополнив длинный ряд чикагских инди-рокеров, дебютанты Friko превращают каждую песню в момент коллективного катарсиса. На своем первом альбоме — поэтичном, взрывном и возвышенно-сыром по ощущениям — гитарист Нико Капетан и барабанщик Бейли Минценбергер объединяют элементы постпанка, камерного и экспериментального рока, усиливая бодрящий эффект своей музыки энергичным вокалом.
Heems & Lapgan — «Lafandar»
Это первый полноформатник участника Das Racist и Swet Shop Boys за последние десять лет, который вышел на его собственном лейбле Veena. Его подписантом-первопроходцем стал продюсер Lapgan, который также выступил соавтором альбома «Lafandar», привнеся в него «кинематографические южноазиатские сэмплы». Как считает Пранав Треун из Stereogum, Heems «не "посылает жанр", а возвращает его "на землю"» — так получился «идеальный альбом, к которому он стремился с 2008 года».
Idles — «Tangk»
Если раньше британцы Idles стремились вывести из себя всю миролюбивость, сцепить крепкие челюсти и в реальном времени испытать личную травму, то теперь они пришли к новому акту, где правят любовь, радость и благодарность за саму возможность существования. «Tangk» — это «праведный и яркий альбом безумных искателей правды», альбом о любви, альбом, открытый для всех, кому нужно громко покричать, чтобы отгородиться от надвигающегося чувства пустоты. «Вещь для всех, которую можно передать и разделить, коммунальный гимн, предназначенный для преодоления нашего недовольства», — говорят музыканты.
Dua Lipa — «Training Season»
Весна все ближе, наступает «Training Season»! Приводим себя в форму — как физическую, так и моральную — вместе с Дуа Липой, которая готовится вступить в новую эру со свежим альбомом, который выйдет «где-то в 2024 году». В написанной после череды неудачных свиданий песне певица журит невыразительных ухажеров и чествует тех, «кто прижмет меня к себе, глубже, чем я когда-либо знала, чья любовь похожа на родео». А иначе зачем все это?
Vampire Weekend — «Gen-X Cops», «Capricorn»
Осторожно, двери закрываются: следующая станция «Only God Was Above Us». Нью-йоркские рокеры вернулись с двумя синглами (и сразу с видео!), которые войдут в грядущий, пятый по счету и первый со времен «Father of the Bride» 2019 года, альбом — его релиз состоится 5 апреля. Оба клипа вдохновлены вагонами МТА, которые курсировали в нью-йоркском метро в 1980-х, а также перекликаются с темой обложки пластинки — фотографией 1988 года, сделанной Стивеном Сигелом на «кладбище» метро. Сама пластинка будет «вдохновлена и овеяна Нью-Йорком XX века».
The Retuses — «Galich»
Главные отечественные романтики The Retuses часто прибегают к работам классиков — и всегда с надрывом: мы помним их тонкие и чувственные «Письмо к женщине», «Шаганэ» и «Пой же, пой» на стихи Сергея Есенина. На этот раз музыканты обратились к тексту Александра Галича: «Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь... А когда я вернусь?»
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