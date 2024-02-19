Концерт продолжит программу абонемента Петербургской филармонии «Классика. Новое», который открылся 25 ноября 2023 года вечером к 100-летию со дня рождения Дьердя Лигети. В четырех концертах абонемента известная музыка прошлого сочетается с музыкой современности: от Вивальди, Чайковского и Дебюсси до Дьердя Лигети, Луиджи Ноно и Тору Такемицу. В июньской программе абонемента запланирована мировая премьера: специально по заказу филармонии петербургский композитор Настасья Хрущева создаст совершенно новое сочинение для симфонического оркестра.

«Четыре концерта абонемента — это увлекательный маршрут сквозь время по главным музыкальным стилям, знакомство (или новая встреча) с шедеврами великой классики и погружение в новую музыку», — отмечают в Петербургской филармонии.

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