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Музыка

Российская премьера «Эпитафии 2 Федерико Гарсиа Лорке» итальянского авангардиста Луиджи Ноно состоится в Петербургской филармонии

Одна из трех эпитафий, посвященных погибшему в 38 лет испанскому поэту, не содержит вокальной партии, зато предваряется заголовком из стихотворения «Погребальный плач по Игнасио Санчесу Мехиасу» — знаменитому тореадору, другу Лорки, смертельно раненому на арене: «Y su sangre ya viene cantando» («Льется кровь его, как песня»). Ноно воссоздает в звуках атмосферу текста, используя солирующую флейту и поручая развернутые сольные фрагменты другим оркестровым инструментам.

Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии
Изображение предоставлено пресс-службой Петербургской филармонии

Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии

Произведение «Эпитафия 2 Федерико Гарсиа Лорке» для флейты и камерного оркестра, написанное итальянским авангардистом и одним из крупнейших композиторов XX века Луиджи Ноно, прозвучит в Петербургской филармонии 21 февраля — в исполнении Молодежного камерного оркестра Заслуженного коллектива России под управлением Ярослав Забояркина, солисты — флейтистка Марианна Мурзина и скрипачка Анна Савкина. Это будет первое, премьерное исполнение сочинения, приуроченное к 100-летию со дня  рождения композитора. Также в программе вечера знаменитые концерты «Времена года» Антонио Вивальди, Адажио для органа и струнных, Концерт для струнных и континуо Томазо Альбинони. Ведущим концерта выступит Ярослав Тимофеев — музыковед и участник трио OQJAV.

Ярослав Забояркин
Изображение предоставлено пресс-службой Петербургской филармонии

Ярослав Забояркин

Ярослав Тимофеев
Изображение предоставлено пресс-службой Петербургской филармонии. Автор фото: Стас Левшин

Ярослав Тимофеев

Концерт продолжит программу абонемента Петербургской филармонии «Классика. Новое», который открылся 25 ноября 2023 года вечером к 100-летию со дня рождения Дьердя Лигети. В четырех концертах абонемента известная музыка прошлого сочетается с музыкой современности: от Вивальди, Чайковского и Дебюсси до Дьердя Лигети, Луиджи Ноно и Тору Такемицу. В июньской программе абонемента запланирована мировая премьера: специально по заказу филармонии петербургский композитор Настасья Хрущева создаст совершенно новое сочинение для симфонического оркестра.

«Четыре концерта абонемента — это увлекательный маршрут сквозь время по главным музыкальным стилям, знакомство (или новая встреча) с шедеврами великой классики и погружение в новую музыку», — отмечают в Петербургской филармонии.

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