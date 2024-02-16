Хибла Герзмава возвращается в Петербургскую филармонию с сольной программой

Вместе со своим постоянным творческим партнером, пианисткой Екатериной Ганелиной она исполнит романсы и циклы русских композиторов — Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Сергея Прокофьева и Михаила Ипполитова-Иванова.
Ведущая солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, первая в истории обладательница Гран-при Международного конкурса имени Чайковского и неоднократная обладательница «Золотой Маски» пела в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне и Палау де лес Артс Рейна София в Валенсии, в Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан, в Королевском оперном театре Ковент Гарден в Лондоне и на сцене Метрополитен-опера, в Баварской государственной и Римской операх.
18 февраля в Большом зале Петербургской филармонии, наряду с романсами Глинки и Рахманинова, в исполнении Хиблы Герзмава и Екатерины Ганелиной прозвучат циклы«Пять японских стихотворений» Михаила Ипполитова-Иванова на слова неизвестных авторов и поэта XIII-XIV веков Тимонори, сюита «Мадригал» Николая Мясковского на стихи Константина Бальмонта, «Пять стихотворений Анны Ахматовой» Сергея Прокофьева и «Шесть стихотворений» Сергея Рахманинова на стихи Александра Блока, Андрея Белого, Игоря Северянина, Валерия Бросова и Федора Сологуба.
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