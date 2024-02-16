Хибла Герзмава возвращается в Петербургскую филармонию с сольной программой

Ведущая солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, первая в истории обладательница Гран-при Международного конкурса имени Чайковского и неоднократная обладательница «Золотой Маски» пела в Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в театре Коммунале во Флоренции, в Софийской опере, в Театро дель Лисеу в Барселоне и Палау де лес Артс Рейна София в Валенсии, в Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан, в Королевском оперном театре Ковент Гарден в Лондоне и на сцене Метрополитен-опера, в Баварской государственной и Римской операх.