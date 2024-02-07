«Воробьиная оратория» Сергея Курехина прозвучит в Эрмитаже

Камерный оркестр «Дивертисмент» выступит с программой, объединяющей произведение лидера «Поп-Механики» и цикл «Времена года» современного московского композитора Сергея Ахунова — его сочинения внесли в свой репертуар Полина Осетинская, Рустам Комачковым, Юлия Игонина, Наталья Ардашева, Алексей Гориболь и Илья Гофман.
В декабре 2022 года Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа выпустил пластинку Re:SEASONS, состоящую из авторских версий четырех пьес лидера «Поп-Механики», объединенных в цикл «Времена года» и вошедших в альбом «Воробьиная оратория». Универсальность и изначальная «узнаваемость» этих мелодий и ритмов стала культовой уже тогда, несколько десятков лет назад, и сейчас возвращается к современному слушателю в виде оркестровки, сыгранной академическими, джазовыми и барочными музыкантами.
«Много лет назад я вместе со всем народом угорал над концепцией «Ленин-гриб». Затем я внимательно изучал все доступные на тот момент видео и аудиоматериалы курехинской «Поп-Механики». И до сих пор считаю, что равного по таланту и значению культурного явления на границе академической и поп-музыки нет. И вряд ли появится в обозримом будущем. Затем я выучил «Воробьиную ораторию» наизусть и часто фантазировал, представляя себя среди тех самых небожителей, которые творят это. Затем были годы самопознания. Затем были месяцы пандемии и работы на компьютере с нотным редактором. А теперь мы представляем альбом «Времена года» Сергея Курехина в оркестровке, сделанной мной лично и сыгранной и спетой абсолютно гениальной командой», — говорит Илья Иофф.
Современный московский композитор Сергей Ахунов работал в самых разных жанрах, включая электронную музыку и рок-н-ролл. По его собственным словам, «ему понадобилось почти 40 лет, чтобы понять, какую именно музыку он хочет писать». Его первые академические опусы появились лишь в 2005 году, а сейчас его произведения постоянно исполняют Полина Осетинская, Рустам Комачковым, Юлия Игонина, Наталья Ардашева, Алексей Гориболь и Илья Гофман. «Времена года» — один из самых новых циклов на заданную тему, написанный Ахуновым в 2014 году. Сочинение вдохновлено фильмом Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» — именно поэтому в цикле пять частей, пять времен года.
«Посмотрите, как я стремительна, изысканна и сложна, какой глобальный общечеловеческий месседж я несу избранным и посвященным» — так зачастую обращается современная музыка к своему слушателю. Музыка же Сергея Ахунова говорит: «Остановись и вслушайся в самого себя». Нет важнее и прекраснее той музыки, которая звучит внутри каждого из нас, и композитор простыми и, на первый взгляд, почти наивными приемами позволяет этой вибрации войти в резонанс с теми звуками, которые он фиксирует на бумаге. Его музыка красива и изначально «знакома», ей веришь абсолютно и немедленно, с первых тактов. Ее хочется слушать и переслушивать», — добавляет Иофф.
Услышать «Воробьиную ораторию» Сергея Курехина и «Времена года» Сергея Ахунова можно 23 февраля в Атриуме Главного штаба Эрмитажа.
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