«Воробьиная оратория» Сергея Курехина прозвучит в Эрмитаже

В декабре 2022 года Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа выпустил пластинку Re:SEASONS, состоящую из авторских версий четырех пьес лидера «Поп-Механики», объединенных в цикл «Времена года» и вошедших в альбом «Воробьиная оратория». Универсальность и изначальная «узнаваемость» этих мелодий и ритмов стала культовой уже тогда, несколько десятков лет назад, и сейчас возвращается к современному слушателю в виде оркестровки, сыгранной академическими, джазовыми и барочными музыкантами.

«Много лет назад я вместе со всем народом угорал над концепцией «Ленин-гриб». Затем я внимательно изучал все доступные на тот момент видео и аудиоматериалы курехинской «Поп-Механики». И до сих пор считаю, что равного по таланту и значению культурного явления на границе академической и поп-музыки нет. И вряд ли появится в обозримом будущем. Затем я выучил «Воробьиную ораторию» наизусть и часто фантазировал, представляя себя среди тех самых небожителей, которые творят это. Затем были годы самопознания. Затем были месяцы пандемии и работы на компьютере с нотным редактором. А теперь мы представляем альбом «Времена года» Сергея Курехина в оркестровке, сделанной мной лично и сыгранной и спетой абсолютно гениальной командой», — говорит Илья Иофф.