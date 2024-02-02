Александр Галибин, Андрей Ургант и Николай Буров прочтут фрагменты из «Мастера и Маргариты» в Петербургской филармонии

Откроет цикл 6 февраля «Черная магия и ее разоблачение»: фрагменты текста Булгакова будут прочитаны телеведущим Андреем Ургантом под аккомпанемент академического симфонического оркестра филармонии. Коллектив под управлением Алексея Ньяги исполнит ряд произведений, упомянутых в романе — песню Шуберта «Приют», полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, «Пляску смерти» Ференца Листа, «Поганый пляс Кощеева царства» из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского и другие произведения.

Цикл продолжится концертом «Отрезанная голова Берлиоза», который пройдет 13 февраля. Фрагменты из романа прочитает актер Александр Галибин. Симфонический оркестр под руководством дирижера Максима Алексеева исполнит самое известное сочинение Гектора Берлиоза «Фантастическую симфонию». Также в программе симфония-фантазия Александра Петрова «Мастер и Маргарита» и композиция из кинофильма Альфреда Шнитке.