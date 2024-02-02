Оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» и «Тристан и Изольда» исполнят в Мариинском к годовщине визита Рихарда Вагнера в Петербург

В конце 1862 года петербургское Филармоническое общество пригласило композитора продирижировать двумя концертами. Он тут же приступил к обработке для исполнения в концертах отрывков из своих новых опер — недавно законченной «Тристан и Изольда», неизданной «Валькирии», а также незавершенных «Зигфрида» и «Нюрнбергских мейстерзингеров». На первом концерте в феврале 1863 года Вагнер представил фрагменты из «Летучего голландца», «Тангейзера» и «Лоэнгрина». На бис оркестр под его управлением сыграл российский гимн «Боже, царя храни».
«Нюрнбергские мейстерзингеры»
О визите Рихарда Вагнера в Петербург и наследии композитора:
Известно, что Рихард Вагнер был очень доволен петербургским объединенным оркестром из музыкантов оперных театров. О невероятном успехе писали не только в петербургской, но и в немецкой прессе. Всего Вагнер провел в России два месяца и дал девять концертов, в которых были исполнены, помимо пяти симфоний Бетховена, увертюра «Фауст» и двадцать три отрывка из семи опер Вагнера. Именно в России впервые прозвучали отрывки из «Валькирии» — «Весенняя песня Зигмунда», «Полет валькирий», «Прощание Вотана и заклинание огня». Триумф, пережитый Рихардом Вагнером в Петербурге, а затем и в Москве, был очень важен для композитора.
Музыкальное наследие композитора в Петербурге бережно хранится. За прошедшие десятилетия Валерию Гергиеву удалось взрастить настоящий вагнеровский оркестр и целую плеяду вагнеровских певцов, а также подарить Мариинскому театру общепризнанный статус «дома Вагнера»: именно здесь собрана уникальная репертуарная коллекция, включающая в себя все зрелые оперы Рихарда Вагнера, которые исполняются целиком силами труппы театра.
Новую версию «Нюрнбергских мейстерзингеров» представили в Мариинском театре в июле 2023 года — вновь увидеть и услышать масштабный классический спектакль в режиссуре Константина Балакина и декорациях и костюмах Елены Вершининой можно 4 февраля на новой сцене театра. «Тристан и Изольда» — еще одна ключевая постановка в репертуаре Мариинского. Созданная почти 20 лет назад, она с неизменным успехом идет на сцене театра. Ближайший проказ запланирован на 8 февраля. Также в этом месяце можно будет услышать оперу «Лоэнгрина» (16 февраля), фрагменты которой Вагнер представил в Петербурге в 1863 году.
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