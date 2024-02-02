Оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» и «Тристан и Изольда» исполнят в Мариинском к годовщине визита Рихарда Вагнера в Петербург

Мариинский театр

О визите Рихарда Вагнера в Петербург и наследии композитора:

Известно, что Рихард Вагнер был очень доволен петербургским объединенным оркестром из музыкантов оперных театров. О невероятном успехе писали не только в петербургской, но и в немецкой прессе. Всего Вагнер провел в России два месяца и дал девять концертов, в которых были исполнены, помимо пяти симфоний Бетховена, увертюра «Фауст» и двадцать три отрывка из семи опер Вагнера. Именно в России впервые прозвучали отрывки из «Валькирии» — «Весенняя песня Зигмунда», «Полет валькирий», «Прощание Вотана и заклинание огня». Триумф, пережитый Рихардом Вагнером в Петербурге, а затем и в Москве, был очень важен для композитора.

Музыкальное наследие композитора в Петербурге бережно хранится. За прошедшие десятилетия Валерию Гергиеву удалось взрастить настоящий вагнеровский оркестр и целую плеяду вагнеровских певцов, а также подарить Мариинскому театру общепризнанный статус «дома Вагнера»: именно здесь собрана уникальная репертуарная коллекция, включающая в себя все зрелые оперы Рихарда Вагнера, которые исполняются целиком силами труппы театра.