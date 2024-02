«макулатура», джаз от A$AP Rocky и Джастин Тимберлейк: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

The Smile — «Wall of Eyes»

Супергруппа музыкантов Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда и барабанщика Sons of Kemet Тома Скиннера появилась в 2020 году. На карантине музыканты записали дебютный альбом «A Light For Attracting Attention», который звучал как ретроспектива лучших моментов дискографии Radiohead. Теперь The Smile, кажется, обрели самостоятельность и отошли от понятия сайд-проекта (хоть сравнение с Radiohead останется неизбежным). Аранжировки на «Wall of Eyes» экономные, басовые партии с характером, а мелодии и ритмы напряженные. Некоторые песни — почти колыбельные, другие могли бы войти в саундтрек к фильмам Пола Томаса Андерсона — уже постоянного клипмейкера The Smile.