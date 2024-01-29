«макулатура», джаз от A$AP Rocky и Джастин Тимберлейк: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Наадя — «Снег»

Певица Надежда Грицкевич мечтает записать несколько песен с пианистом Игорем Яковенко и избавиться от гайморита, который мешает ей это сделать, а еще придумать новый альбом и издать его на виниле. Светлый и немного наивный сингл «Снег» может войти в него — материал для пластинки уже практически записан. «Вообще, когда доделывала [альбом 2023 года] "Решения", было полное ощущение того, что я больше не напишу никаких песен, как будто все уже сказано. Но на самом деле оказалось как раз наоборот — как только ты что-то отпускаешь, в голове освобождается место, на котором сразу начинают прорастать новые идеи. И мне кажется, все, что пишется сейчас, еще точнее, больнее и максимально про меня», — признается она.