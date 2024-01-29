«макулатура», джаз от A$AP Rocky и Джастин Тимберлейк: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Алехин и Сперанский выдают базу, супергруппа Тома Йорка выходит из тени Radiohead, а короли ремиксов Justice готовятся выпустить первый за восемь лет альбом, заручившись поддержкой Tame Impala. «Собака.ru» рассказывает об этих и других свежих альбомах и синглах, которые вышли на прошлой неделе — как обычно в понедельник, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой.
The Smile — «Wall of Eyes»
Супергруппа музыкантов Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда и барабанщика Sons of Kemet Тома Скиннера появилась в 2020 году. На карантине музыканты записали дебютный альбом «A Light For Attracting Attention», который звучал как ретроспектива лучших моментов дискографии Radiohead. Теперь The Smile, кажется, обрели самостоятельность и отошли от понятия сайд-проекта (хоть сравнение с Radiohead останется неизбежным). Аранжировки на «Wall of Eyes» экономные, басовые партии с характером, а мелодии и ритмы напряженные. Некоторые песни — почти колыбельные, другие могли бы войти в саундтрек к фильмам Пола Томаса Андерсона — уже постоянного клипмейкера The Smile.
«макулатура» — «Эпилог»
Константин Сперанский и Евгений Алехин, которого мы ждем на больших экранах в роли Бориса Рыжего у Семена Серзина, вновь объединились с гитаристом и соавтором Дельфина Павлом Додоновым — ранее в таком же составе они работали над альбомом «Место» 2019 года. В «Эпилог», эту «жесткую пластинку», музыканты вложили «все свое сердце, всю свою нежность, всю свою ненависть» — сделав еще один классический альбом «макулатуры». За это мы их и любим (хотя нас об этом не просили). Здесь все на своих местах: тоска, нигилизм, немного мемов и абстрактный хип-хоп.
«Хотя мы сами того не желали, но альбом получился самую малость на злобу дня — но больше на злобу вечности. Для любителей первого есть песни "Богема" и "Лайнер", где мы практически предсказали, а может быть и наколдовали "не ту дверь", за которой потом оскандалились народные артисты; а для любителей расшифровывать шепот вечности — все остальное, особенно песня "Гимнаст", в припеве которой обаятельно спел неподражаемый маэстро Павел Додонов, подлинный гимнаст духа, сварганивший для вашего и нашего удовольствия этот "Эпилог"», — говорит Сперанский.
Office Dog — «Spiel»
Новое имя в мире альтернативной музыки для тех, кто хочет вернуть себе свои 2010-е — трио Office Dog из Новой Зеландии. Собирая сложные музыкальные коллажи на своем дебютном альбоме «Spiel», группа бесстрашно исследуют глубины сложных эмоций и переживаний, потрясений и обнадеживающих перспектив. И раскрывает эти темы слой за слоем — через напряжение и разрядку, сменяющие друг друга в песнях. «"Spiel" взрывает мертвенный вокал и сырую гитару группы так, что оставшиеся крошечные фрагменты сыплются вниз, как пепел — ужасающий и красивый одновременно», — пишут обозреватели Pitchfork.
Tom Odell — «Black Friday»
«Я всегда был немного одержим написанием песен. Ненавижу эту фразу, но я всегда был перфекционистом. Я продолжаю работать до тех пор, пока не добьюсь наилучшего результата. Но думаю иногда, что это может разрушить работу — задушить ее», — признается британец Том Оделл в интервью Apple Music. Поэтому к своему шестому альбому «Black Friday» музыкант пошел противоположным путем: записал и выпустил сырые, неприукрашенные треки, которые зачастую больше похожи на демозаписи — а «Getaway (voice note)» и вовсе резко обрывается на 45-й секунде. Критики отмечают, что Оделл «превзошел себя как автор песен и аранжировщик», отправляя слушателя в «эмоциональное и интимное» путешествие. Сам же музыкант рад наконец «не задаваться вопросами и не сомневаться в том, что было сказано в тот момент».
Justice — «One Night/All Night», «Generator»
За более чем 20 лет французский хаус-дуэт Ксавье де Росне и Гаспара Оже выпустил всего три полноформатных альбома, но запомнился целой плеядой запоминающихся ремиксов: на Franz Ferdinand, Fatboy Slim, Ленни Кравица, Бритни Спирс и MGMT. Переосмысленный трек «Electric Feel» последних даже получил «Грэмми» в 2009 году. Теперь Justice возвращаются с четвертой (и первой за восемь лет) пластинкой «Hyperdrama», релиз которой назначен на 26 апреля. Два первых сингла — сольный «Generator» и «One Night/All Night» при участии Tame Impala, который звучит так, будто темная техно-ипостась Justice нашла сэмпл диско-итерации Кевина Паркера.
Justin Timberlake — «Selfish»
Джастин Тимберлейк возвращается — его первый со времен «Man of the Woods» 2018 года альбом «Everything I Thought It Was» выйдет 15 марта. Лид-сингл «Selfish» — шелковистый R&B-трек с фирменным фальцетом в припеве, спродюсированный соавтором Тейлор Свифт Луисом Беллом. «Я долго работал над этим альбомом, и в итоге у меня получилось 100 песен. Сузить их до 18 было очень сложно, и потом, да, я очень рад этому альбому. Наверное, каждый артист так говорит, но это моя лучшая работа. Я думаю, что в этом альбоме есть моменты, которые невероятно честны, но, кроме того, в нем много чертовски веселого», — рассказывает Тимберлейк.
A$AP Rocky & Pierre Bertrand — «Whiskey»
На прошлой неделе в Париже прошел благотворительный концерт «Gala des Pièces Jaunes» в поддержку организации Opération Pièces Jaunes, которая помогает улучшить повседневную жизнь детей и подростков в больницах. В списке гостей-участников гала были Maroon 5, Phoenix, Фаррелл Уильямс, Рианна и A$AP Rocky, который представил свою новую песню «Whiskey» в сопровождении пианистки Хатии Буниатишвили, саксофониста Пьера Бертрана и симфонического оркестра. Ждем трек на следующем альбоме!
Megan Thee Stallion — «Hiss»
Главный дисс января — а, может, и не только, — сделала Megan Thee Stallion. В своем последнем треке, который открывается горячим монологом, рэпперша обращается к общественности и мнениям, с которыми столкнулась за последние несколько лет. Она читает о своей юридической битве с Тори Ланезом, который отбывает десятилетний тюремный срок за то, что прострелил ей ногу, критикует мужчин, которые «стыдят женщин за BBL (фотоомоложение), но имеют такие же шрамы», и нападает на конкурентов. Многие увидели в тексте трека намек на Ники Минаж — и та тут же обвинила Megan Thee Stallion в том, что она не умеет читать рэп, несмотря на три «Грэмми».
Наадя — «Снег»
Певица Надежда Грицкевич мечтает записать несколько песен с пианистом Игорем Яковенко и избавиться от гайморита, который мешает ей это сделать, а еще придумать новый альбом и издать его на виниле. Светлый и немного наивный сингл «Снег» может войти в него — материал для пластинки уже практически записан. «Вообще, когда доделывала [альбом 2023 года] "Решения", было полное ощущение того, что я больше не напишу никаких песен, как будто все уже сказано. Но на самом деле оказалось как раз наоборот — как только ты что-то отпускаешь, в голове освобождается место, на котором сразу начинают прорастать новые идеи. И мне кажется, все, что пишется сейчас, еще точнее, больнее и максимально про меня», — признается она.
Гамлет Мовсисян — «Улыбаться»
Музыкант Гамлет Мовсисян готовится выпустить новый сольный альбом «Меня здесь уже нет», который выйдет 9 февраля. Пластинка писалась на рубеже 2022 и 2023 годов в крайне тяжелом эмоциональном состоянии как для автора, так мира, его окружающего: во время бесконечных переездов, в самолетах и частично — в палате больницы. Весь материал для альбома Гамлет записывал и сводил самостоятельно — вплоть до записи вокальных дорожек на диктофон мобильного телефона. Первый сингл «Улыбайся» — напоминание о том, что радоваться и жить сейчас просто необходимо, несмотря ни на что.
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