В Мариинском театре исполнят Девятую симфонию Бетховена к 200-летию со дня мировой премьеры

Мариинский театр

О Девятой симфонии Бетховена:

Девятая симфония Бетховена с финальной одой «К радости» — нетленный памятник мировой культуры, как поэмы Гомера, «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете или «Высокая месса» Баха. Замысел своего opus magnum Бетховен вынашивал на протяжении десятилетий, еще с 1790-х годов мечтая положить на музыку стихотворение Фридриха Шиллера. Искания композитора увенчались радикальным для того времени художественным решением — созданием симфонии с голосом вопреки канонам инструментального жанра. Поначалу ошеломившая современников Девятая симфония Бетховена с предельной завершенностью выразила устремления своей эпохи и провозгласила общечеловеческие идеалы.