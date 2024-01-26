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Музыка

В Мариинском театре исполнят Девятую симфонию Бетховена к 200-летию со дня мировой премьеры

Одно из самых известных произведений мирового репертуара и символ австро-немецкого симфонизма, воспевающий свободу и братство всего человечества, был впервые представлен публике в Вене — 7 мая 1824 года симфония прозвучала под управлением ее автора.

Джеми Джан Делиорман
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Джеми Джан Делиорман

Мариинский театр

О Девятой симфонии Бетховена:

Девятая симфония Бетховена с финальной одой «К радости» — нетленный памятник мировой культуры, как поэмы Гомера, «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете или «Высокая месса» Баха. Замысел своего opus magnum Бетховен вынашивал на протяжении десятилетий, еще с 1790-х годов мечтая положить на музыку стихотворение Фридриха Шиллера. Искания композитора увенчались радикальным для того времени художественным решением — созданием симфонии с голосом вопреки канонам инструментального жанра. Поначалу ошеломившая современников Девятая симфония Бетховена с предельной завершенностью выразила устремления своей эпохи и провозгласила общечеловеческие идеалы.  

На концерте в честь 200-летия со дня мировой премьеры, который состоится 31 января в Концертном зале Мариинского театра, Девятая симфония Бетховена будет исполнена Симфоническим оркестром Мариинского, а также хором и солистами оперной труппы Геленой Гаскаровой, Екатериной Сергеевой, Александром Михайловым и Михаилом Петренко. За пуль встанет главный дирижер Президентского симфонического оркестра в Анкаре Джеми Джан Делиорман.

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