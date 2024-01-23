К премьере новой постановки Мариинский театр готовился несколько лет, постепенно знакомя современных зрителей с этим сочинением. Сначала артисты представили камерную версию под аккомпанемент фортепиано, затем вместе с Симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева были исполнены первые два акта. Впервые за почти 70 лет целиком опера «Гугеноты» прозвучала на сцене Концертного зала в прошлом театральном сезоне. Теперь зрители смогут увидеть полноценную постановку — ее готовят режиссер Константин Балакин и сценограф Елена Вершинина. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

Премьера «Гугенотов» состоится 29 февраля на новой сцене Мариинского театра — в день 188-летия мировой премьеры этой оперы в Париже.

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