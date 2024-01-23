Некогда сочинение пользовалась невероятной популярностью: успех мировой премьеры в Гранд-опера, где «Гугеноты» выдержали свыше тысячи представлений, сопровождался волной постановок в театрах по всему миру. Оперная новинка не сходила с афиш вплоть до самого конца XIX века и сделала Мейербера одним из самых влиятельных европейских композиторов своего времени. Но уже в веке XX «Гугеноты» стали исполняться редко. Новое сценическое воплощение оперы станет первым за всю современную историю Мариинского театра.
В России «Гугеноты» долго не могли попасть на сцену. Сначала опера была исполнена немецкой труппой в 1843 году, а в 1850-м добралась до императорской сцены и прозвучала в Большом театре Петербурга — тогда постановка была сделана силами итальянских артистов в урезанном и переделанном виде. Действие было перенесено в Италию, а гугеноты и католики превращены в гвельфов, представителей интересов Римского Папы, и гибеллинов — сторонников германского императора. В Мариинском «Гугеноты» были исполнены в феврале 1862 года — тогда опера Мейербера впервые прозвучала на русском языке. Затем театр неоднократно обращался к этому сочинению: постановки осуществлялись в 1871, 1899, 1928, 1935 и 1951 годах.
О «Гугенотах» писал и композитор Петр Чайковский, который посещал постановку в Париже: «“Гугеноты” — одна из прекраснейших опер во всем лирическом репертуаре, и не только музыканту по профессии, но и всякому сколько-нибудь образованному дилетанту дорога эта превосходная музыка, с ее удивительнейшей, первенствующей между всеми произведениями подобного рода, любовной сценой IV акта, с ее превосходными хорами, с ее полной новизны и оригинальных приемов инструментовкой, с ее порывисто-страстными мелодиями».
О «Гугенотах»:
Джакомо Мейербер и либреттист Эжен Скриб создали классический образец «большой французской оперы», отвечающий всем канонам жанра: это массивное пятиактное музыкально-театральное действие с широко выписанным историко-героическим фоном, пышными хоровыми и балетными сценами и трагической развязкой. Музыка ярко театральна, выразительна, насыщена эффектными моментами и блеском оркестровых красок. Действие «Гугенотов» отсылает к одной из самых мрачных страниц истории Франции второй половины 16 века, где на фоне кровавых религиозных войн (Варфоломеевская ночь) разворачивается трагическая история любви протестанта Рауля и католички Валентины.
К премьере новой постановки Мариинский театр готовился несколько лет, постепенно знакомя современных зрителей с этим сочинением. Сначала артисты представили камерную версию под аккомпанемент фортепиано, затем вместе с Симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева были исполнены первые два акта. Впервые за почти 70 лет целиком опера «Гугеноты» прозвучала на сцене Концертного зала в прошлом театральном сезоне. Теперь зрители смогут увидеть полноценную постановку — ее готовят режиссер Константин Балакин и сценограф Елена Вершинина. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
Премьера «Гугенотов» состоится 29 февраля на новой сцене Мариинского театра — в день 188-летия мировой премьеры этой оперы в Париже.
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