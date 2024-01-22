Спектакли петербургской драматической труппы всегда отличались особой музыкальностью. С театром работали крупнейшие композиторы своего времени, включая Михаила Глинку и Петра Чайковского. Позднее, в XX и XXI веках, эту традицию продолжили Александр Глазунов, Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Андрей Петров, Борис Тищенко, Олег Каравайчук, Леонид Десятников и Александр Бакши.
В альбом «Музыка Александринского театра» вошли «Увертюра», «Галоп», «Полонез» и «Панихида с текстом» Александра Глазунова для спектакля «Маскарад» Всеволода Мейерхольда, по которому в Александринском театре сейчас идет постановка Валерия Фокина. Композиции «Увертюра», «Тревога», «Вальс» и «Марш» Кары Караева к «Оптимистической трагедии» Георгия Товстоногова по пьесе Всеволода Вишневского, а также музыка композитора к булгаковскому спектаклю «Бег» Леонида Вивьена. Еще четыре сочинения авторства Андрея Петрова: «Мчатся тучи» и «Мелодия», написанные для «Болдинской осени», поставленной в 1969 году Ростиславом Горяевым, а также «Приезд Раневской» и «Танец» к «Вишневому саду».
Цифровой альбом с композициями доступен на стриминге «Звук». Также Александринский театр выпустил виниловую пластинку, которую уже можно найти в сувенирных магазинах театра.
«За 268 сезонов Александринка накопила измеримое по масштабу творческое наследие. Музыка из знаковых для российской сцены спектаклей впервые будет доступна для прослушивания вне сценического пространства. И то, что у зрителя, а теперь и у слушателя, Александринского театра есть выбор между альбомом в цифровом исполнении и на виниловой пластинке — очень символично отражает тот путь, по которому идет Национальный драматический театр России», — отметил директор Александринского театра Сергей Емельянов.
«Сегодня Александринка ведет активную работу по цифровой трансформации во всех сферах. Выпуск первого диджитал-альбома — закономерный шаг на этом пути, который позволит открыть наследие Александринского театра новой аудитории и порадовать нашего постоянного зрителя», — добавил куратор проекта, заместитель директора по развитию и цифровизации Александринского театра Данил Толмачев.
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