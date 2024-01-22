В альбом «Музыка Александринского театра» вошли «Увертюра», «Галоп», «Полонез» и «Панихида с текстом» Александра Глазунова для спектакля «Маскарад» Всеволода Мейерхольда, по которому в Александринском театре сейчас идет постановка Валерия Фокина. Композиции «Увертюра», «Тревога», «Вальс» и «Марш» Кары Караева к «Оптимистической трагедии» Георгия Товстоногова по пьесе Всеволода Вишневского, а также музыка композитора к булгаковскому спектаклю «Бег» Леонида Вивьена. Еще четыре сочинения авторства Андрея Петрова: «Мчатся тучи» и «Мелодия», написанные для «Болдинской осени», поставленной в 1969 году Ростиславом Горяевым, а также «Приезд Раневской» и «Танец» к «Вишневому саду».

Цифровой альбом с композициями доступен на стриминге «Звук». Также Александринский театр выпустил виниловую пластинку, которую уже можно найти в сувенирных магазинах театра.