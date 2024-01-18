Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят неоконченную Симфонию №9 Антона Брукнера

Композитор Антон Брукнер начал работать над Девятой симфонией еще в 1887 году, но отложил эскизы первой части после того, как их раскритиковал дирижер Герман Леви. Наброски скерцо появились в 1889-м, в 1891 году автор сконцентрировался на произведении — и к 1894-му три части были завершены. «Обширные эскизы финала свидетельствуют о том, что Брукнер замыслил масштабную фреску с фугой и хоралом. Понимая, что окончить эту часть не успеет, тяжело больной композитор высказывал пожелание, чтобы вместо финала исполнялся его Te Deum для хора, солистов и оркестра (1881-1883)», — отмечают в Доме Радио.

В 1903 году в Вене дирижер Фердинанд Леве провел премьеру трех частей Девятой симфонии, существенно изменив оркестровку и даже гармонизацию вопреки воле композитора. Партитура симфонии была издана в редакции Леве как авторская. И только в 1931 году усилиями музыковеда Роберта Хааса Девятая была очищена от наслоений, а в 1932-м состоялась премьера этой симфонии в том виде, в каком ее задумал и написал Антон Брукнер.

Дом Радио О Девятой симфонии Антона Брукнера: Размах композиторской мысли, вмещающий грандиозные звуковые пейзажи, величавые хоралы (автор посвятил симфонию «возлюбленному Господу»), фантастические видения, колоссальные картины взлетов и падений человеческого духа, роднит Девятую Брукнера с Девятой Бетховена. Усложненный язык симфонии продолжает и развивает вагнеровское наследие, доводя его до предела: следующим шагом вперед станет экспрессионизм Шенберга. Брукнер использует тройной состав оркестра и подводит итог всему, что ему дорого: в симфонии звучат темы из его Четвертой, Седьмой и Восьмой симфоний, мотивы из его месс и Te Deum, реминисценции тем и приемов из оратории Генделя «Мессия», поздних сочинений Бетховена и Вагнера.

Услышать Симфонию №9 Антона Брукнера в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса можно 29 января в петербургском МТС Live Холл. Подробности — по ссылке.

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