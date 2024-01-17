Редкая опера Беллини «Пуритане» станет первой премьерой 2024 года в Мариинском

Опера в трех актах «Пуритане» Винченцо Беллини на итальянское либретто Карло Пеполи по мотивам пьесы французских авторов Жака-Франсуа Ансело и Жозефа-Ксавьера Сантина «Круглоголовые и кавалеры» стала последним творением выдающегося мастера бельканто. Он написал ее специально для четырех виртуозов пения — сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша.

Мировая премьера «Пуритан» состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. После того как Гризи, Рубини, Тамбурини и Лаблаш впервые представили произведение, они также гастролировали по главным оперным столицам и вошли в историю как «пуританский квартет». Успехом своего сочинения в полной мере сам Беллини насладиться не успел: его внезапный уход из жизни в сентябре 1835 года стал трагедией для ценителей оперы.