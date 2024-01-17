18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Редкая опера Беллини «Пуритане» станет первой премьерой 2024 года в Мариинском

Репертуарная редкость, в прошлом году дважды звучавшая в концертном исполнении, будет представлена в постановке Владислава Фурманова — со сценографией и костюмами Галины Филатовой.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото: Данила Шкляр

Опера в трех актах «Пуритане» Винченцо Беллини на итальянское либретто Карло Пеполи по мотивам пьесы французских авторов Жака-Франсуа Ансело и Жозефа-Ксавьера Сантина «Круглоголовые и кавалеры» стала последним творением выдающегося мастера бельканто. Он написал ее специально для четырех виртуозов пения — сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша.

Мировая премьера «Пуритан» состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. После того как Гризи, Рубини, Тамбурини и Лаблаш впервые представили произведение, они также гастролировали по главным оперным столицам и вошли в историю как «пуританский квартет». Успехом своего сочинения в полной мере сам Беллини насладиться не успел: его внезапный уход из жизни в сентябре 1835 года стал трагедией для ценителей оперы.

Альбина Шагимуратова
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

Альбина Шагимуратова

В Петербурге «Пуритан» поставили спустя всего пять лет после мировой премьеры — в 1840 году опера была представлена в Большом (Каменном) театре, от которого ведет свою историю Мариинский. «Долгое время эту оперу можно было услышать практически в каждом театре мира. Однако сегодня «Пуритане» — редкое на мировой оперной сцене сочинение. Его нечасто дают в концертном исполнении, еще сложнее найти спектакль, хотя «Пуритане» ничуть не уступают хорошо известной по сей день беллиниевской «Норме», — отмечают в Мариинском.

Новая постановка театра, которую готовит Владислав Фурманов и художник Галина Филатова, будет визуально решена в минимализме, без «укарашательства»: каждый элемент — определенный смысл, символ, отсылка. Главные партии готовят:

  • Альбина Шагимуратова, Екатерина Савинкова, Ольга Пудова, Оксана Шилова, Анастасия Калагина, Антонина Весенина и Кристина Гонца — в роли Эльвиры;
  • Магеррам Гусейнов, Михаил Петренко, Яков Стрижак, Мирослав Молчанов, Юрий Воробьев, Геворг Григорян и Аскар Абдразаков — партия Сэра Джорджа Уолтона;
  • Сон Чи Хун, Александр Михайлов, Клим Тихонов, Борис Степанов, Денис Закиров и Кирилл Белов — Лорд Артур Тальбот;
  • Владислав Сулимский, Роман Бурденко, Вячеслав Васильев, Владимир Мороз, Ярослав Петряник и Владислав Куприянов — Сэр Ричард Форт.

Премьерные показы оперы «Пуритане» пройдут 6, 10 и 23 февраля на новой сцене Мариинского театра. 

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: