Редкая опера Беллини «Пуритане» станет первой премьерой 2024 года в Мариинском

Репертуарная редкость, в прошлом году дважды звучавшая в концертном исполнении, будет представлена в постановке Владислава Фурманова — со сценографией и костюмами Галины Филатовой.
Опера в трех актах «Пуритане» Винченцо Беллини на итальянское либретто Карло Пеполи по мотивам пьесы французских авторов Жака-Франсуа Ансело и Жозефа-Ксавьера Сантина «Круглоголовые и кавалеры» стала последним творением выдающегося мастера бельканто. Он написал ее специально для четырех виртуозов пения — сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша.
Мировая премьера «Пуритан» состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. После того как Гризи, Рубини, Тамбурини и Лаблаш впервые представили произведение, они также гастролировали по главным оперным столицам и вошли в историю как «пуританский квартет». Успехом своего сочинения в полной мере сам Беллини насладиться не успел: его внезапный уход из жизни в сентябре 1835 года стал трагедией для ценителей оперы.
Альбина Шагимуратова
В Петербурге «Пуритан» поставили спустя всего пять лет после мировой премьеры — в 1840 году опера была представлена в Большом (Каменном) театре, от которого ведет свою историю Мариинский. «Долгое время эту оперу можно было услышать практически в каждом театре мира. Однако сегодня «Пуритане» — редкое на мировой оперной сцене сочинение. Его нечасто дают в концертном исполнении, еще сложнее найти спектакль, хотя «Пуритане» ничуть не уступают хорошо известной по сей день беллиниевской «Норме», — отмечают в Мариинском.
Новая постановка театра, которую готовит Владислав Фурманов и художник Галина Филатова, будет визуально решена в минимализме, без «укарашательства»: каждый элемент — определенный смысл, символ, отсылка. Главные партии готовят:
- Альбина Шагимуратова, Екатерина Савинкова, Ольга Пудова, Оксана Шилова, Анастасия Калагина, Антонина Весенина и Кристина Гонца — в роли Эльвиры;
- Магеррам Гусейнов, Михаил Петренко, Яков Стрижак, Мирослав Молчанов, Юрий Воробьев, Геворг Григорян и Аскар Абдразаков — партия Сэра Джорджа Уолтона;
- Сон Чи Хун, Александр Михайлов, Клим Тихонов, Борис Степанов, Денис Закиров и Кирилл Белов — Лорд Артур Тальбот;
- Владислав Сулимский, Роман Бурденко, Вячеслав Васильев, Владимир Мороз, Ярослав Петряник и Владислав Куприянов — Сэр Ричард Форт.
Премьерные показы оперы «Пуритане» пройдут 6, 10 и 23 февраля на новой сцене Мариинского театра.
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