В Петербургской филармонии исполнят «Героическую» симфонию Гавриила Попова. Друг Шостаковича пережил в Ленинграде первую блокадную зиму

Петербургская филармония

О композиторе Гаврииле Попове и его «Героической» симфонии:

Гавриил Попов, переживший в Ленинграде первую блокадную зиму, писал, что это время оставило «неизгладимый след в сознании, "впечатав" в душу страшные образы современной войны». Его Третья «Героическая» симфония возникла из музыки, написанной в 1939 году к фильму Эсфири Шуб «Испания», тогда же композитор начал работать над Concerto grosso, который вскоре был вынужден отложить. К этому сочинению он вернулся только в годы войны. Ленинградская премьера сочинения — уже под названием Третья «Героическая» симфония — состоялась 9 марта 1947 года в Большом зале Ленинградской филармонии.

В 1920-е имя Гавриила Попова часто ставили рядом с именем Дмитрия Шостаковича: они принадлежали одному поколению, дружили, даже выступали вместе — солировали при исполнении Двойного концерта Моцарта в Большом зале Ленинградской филармонии. Имя Шостаковича оставалось важным для Попова и спустя десятилетия: в 1946 году именно ему композитор посвятил свою только что законченную Третью «Героическую» симфонию.