В Петербургской филармонии исполнят «Героическую» симфонию Гавриила Попова. Друг Шостаковича пережил в Ленинграде первую блокадную зиму

Этим концертом филармония открывает цикл, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Рассказываем о его программе.
Гавриил Попов
18 января, в годовщину прорыва блокады, в Большом зале Петербургской филармонии наряду со знаменитым Третьим фортепианным концертом Рахманинова прозвучит Третья «Героическая» симфония Гавриила Попова — яркого представителя советского авангарда, современника и друга Дмитрия Шостаковича, пережившего в осажденном Ленинграде первую блокадную зиму. Над симфонией, посвященной Дмитрию Шостаковичу, композитор работал в годы войны, ее ленинградская премьера состоялась 9 марта 1947 года в Большом зале филармонии.
О композиторе Гаврииле Попове и его «Героической» симфонии:
Гавриил Попов, переживший в Ленинграде первую блокадную зиму, писал, что это время оставило «неизгладимый след в сознании, "впечатав" в душу страшные образы современной войны». Его Третья «Героическая» симфония возникла из музыки, написанной в 1939 году к фильму Эсфири Шуб «Испания», тогда же композитор начал работать над Concerto grosso, который вскоре был вынужден отложить. К этому сочинению он вернулся только в годы войны. Ленинградская премьера сочинения — уже под названием Третья «Героическая» симфония — состоялась 9 марта 1947 года в Большом зале Ленинградской филармонии.
В 1920-е имя Гавриила Попова часто ставили рядом с именем Дмитрия Шостаковича: они принадлежали одному поколению, дружили, даже выступали вместе — солировали при исполнении Двойного концерта Моцарта в Большом зале Ленинградской филармонии. Имя Шостаковича оставалось важным для Попова и спустя десятилетия: в 1946 году именно ему композитор посвятил свою только что законченную Третью «Героическую» симфонию.
19 января в Большом зале литературный вечер «Ленинградцы — дети мои!...» представит актриса Светлана Крючкова. В ее исполнении прозвучат тексты самых разных жанров и судеб, созданные как поэтами, так и обычными людьми: в том числе стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула и Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко. На следующий день, 20 января, пианист Олег Вайнштейн исполнит шедевры мировой классики, звучавшие в блокадных программах одного из ведущих ленинградских исполнителей первой половины XX века — пианиста и композитора Александра Каменского. Наряду с сочинениями Шопена, Листа и Чайковского прозвучит транскрипция Каменского знаменитых Половецких плясок из оперы «Князь Игорь» Бородина.
Светлана Крючкова
23 января в исполнении «Петербургского МолОт-ансамбля» в Малом зале филармонии прозвучит сочинение Agnus Dei современного петербургского композитора Александра Кнайфеля: в основу партитуры, посвященной жертвам блокады Ленинграда, лег текст дневника Тани Савичевой — во время исполнения музыканты произносят его про себя. 24 января Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова исполнит программу из песен, посвященных войне. 26 января Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии сыграет программу, исполненную в Большом зале 30 августа 1943 года этим же коллективом, но в то время носившим имя Оркестр Ленинградского радиокомитета. Прозвучат «Маленькая ночная серенада» Моцарта, Серенада для струнного оркестра Чайковского, симфоническая поэма «Тассо. Скорбь и торжество» и Второй фортепианный концерт Листа.
Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии
Кульминацией цикла станет концерт 27 января — в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Легендарная Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением народного артиста России, главного дирижера Николая Алексеева. 28 января цикл концертов завершится выступлением Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. В программе Адажио Сэмюэля Барбера, Камерная симфония Шостаковича, а также Концерт для оркестра «Желтые звезды» Исаака Шварца.
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