Jamie xx, MGMT и Кид Кади: новая музыка недели (и новогодних праздников!), которую вы могли пропустить

Ariana Grande — «Yes, And?»

Первый сингл Арианы Гранде под ее собственным именем за последние три с лишним года вдохновлен треком «Vogue» Мадонны и звучанием Джанет Джексон середины 1990-х. За задорным ритмом скрывается гимн самодостаточности, призывающий быть уверенным в себе и ни на кого не оглядываться: «Если ты окажешься в темной ситуации, просто включи свет и скажи: "Да, и?". Будь своим собственным лучшим другом... Продолжай двигаться».

Сама Гранде уверенно движется в сторону нового альбома, который певица готовит вместе с давними соавторами — легендарным Максом Мартином и Ильей Салманзаде. Седьмая по счету пластика может выйти уже в этом году.