Jamie xx, MGMT и Кид Кади: новая музыка недели (и новогодних праздников!), которую вы могли пропустить

Kid Cudi — «Insano»

Спустя 15 лет Кид Кади прощается с лейблом Republic, который выпустил его коммерчески успешный дебют «Man on the Moon: The End of Day» 2009 года. «Insano» — девятый по счету и последний контрактный альбом с россыпью друзей на фитах: от Lil Yachty, Young Thug и покойного XXXTentacion до Трэвиса Скотта, Фаррелла Уильямса и ASAP Rocky. Как и прежде, рэпер отказывается подчиняться условностям хип-хопа, в очередной раз доказывая, что он — художник, руководствующийся собственным творческим компасом. И уже строит свободные от лейбла планы на будущее. В ближайших — совместный альбом с Джейденом Смитом (Jaden), анонсированный еще в 2018 году.