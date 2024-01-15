Jamie xx, MGMT и Кид Кади: новая музыка недели (и новогодних праздников!), которую вы могли пропустить

Традиционный день музыкальных релизов — пятница, но так было не всегда. Слушать новую музыку накануне уик-энда нас приучила королева Бейонсе, когда без каких-либо объявлений и промо 13 декабря 2013 года выпустила визуальный альбом «Beyoncé». Чтобы скрасить начало рабочей недели (и «самый депрессивный день года» — Blue Monday как раз приходится на 15 января), «Собака.ru» запускает новый формат и рассказывает о свежей музыке в понедельник. Дженнифер Лопес и Ариана Гранде, тандем романтика Джей-Джей Йохансона и Ренаты Литвиновой, возвращения Jamie xx и MGMT — все, что вы могли пропустить, в нашем дайджесте!
Pile — «Hot Air Balloon»
Бостонская инди-рок-группа музыканта Рика Магуайра существует уже 17 лет, но продолжает оставаться вне мейнстрима. Новый мини-альбом «Hot Air Balloon» в духе работ Cosmo Pyke и Yellow Days — смесь попеременно тяжелых и деликатных инструментов, скрещенных с фолком, эмбиентом и sadcore-вокалом. Звуковые ландшафты здесь невесомы и в то же время траурны, воздушны и мутны, текучи и колючи. А сам Магуайр выглядит одновременно разбитым и невозмутимым — как будто он, по заветам буддистского учителя Мингьюра Ринпоче, умеет «чувствовать грусть, не будучи на самом деле грустным».
Kid Cudi — «Insano»
Спустя 15 лет Кид Кади прощается с лейблом Republic, который выпустил его коммерчески успешный дебют «Man on the Moon: The End of Day» 2009 года. «Insano» — девятый по счету и последний контрактный альбом с россыпью друзей на фитах: от Lil Yachty, Young Thug и покойного XXXTentacion до Трэвиса Скотта, Фаррелла Уильямса и ASAP Rocky. Как и прежде, рэпер отказывается подчиняться условностям хип-хопа, в очередной раз доказывая, что он — художник, руководствующийся собственным творческим компасом. И уже строит свободные от лейбла планы на будущее. В ближайших — совместный альбом с Джейденом Смитом (Jaden), анонсированный еще в 2018 году.
21 Savage — «American Dream»
В рамках третьего студийного альбома рэпер из Атланты рефлексирует о себе. «American Dream» открывается вступительным слово мамы 21 Savage, в котором она описывает карьеру сына в контексте своей жизни. Продолжается треком «All of me», где музыкант анализирует, что сформировало его как личность, и далее в целом строится на канве размышлений о собственной американской мечте. В этом ему помогают Трэвис Скотт, Young Thug, Doja Cat, Lil Durk, Metro Boomin и другие звезды на фитах.
The Smile — «Friend of a Friend»
Супергруппа Тома Йорка и Джонни Гринвуда из Radiohead, а также барабанщика Sons of Kemet Тома Скиннера готовится выпустить второй студийный альбом «Wall of Eyes», релиз которого назначен на 26 января. В числе первых весточек — вышедший в конце 2023 года клип на заглавную композицию от Пола Томаса Андерсона и свежий сингл «Friend of a Friend», в записи которого (в том числе на легендарной студии Abbey Road!) приняли участие струнные из Лондонского современного оркестра и саксофонист Роберт Стиллман.
Jamie xx — «It’s So Good»
Первый с 2022 года сольный трек британского электронного музыканта, продюсера и участника инди-поп-группы The xx (их следующий альбом уже в работе!) получился хорошим — название не врет: в ритме stop-and-start Джейми подружил легкий бразильский фанк и современный глитч. Композиция «It’s So Good» стала саундтреком к кампании Coco Crush от Chanel, в которой встреча представляется игрой. Настроение трека с его легкой подсознательной напряженностью передает чувство немного нервного, но волнующего ожидания этой встречи.
Jay-Jay Johanson — «Finally»
Один из самых сентиментальных артистов современности в 2023 году выпустил свой 18-й студийный альбом. «Fetish» идет по давно проторенной дороге проникновенного трип-хопа, витая в бережно пронесенной шведским музыкантом сквозь года атмосфере полета. Кто, если не Рената Литвинова, могла бы дополнить эту картину. Снятое актрисой и режиссером нуарное видео на композицию «Finally» интимно и элитарно, нежно и драматично: finally, we're all alone.
MGMT — «Nothing To Declare»
23 февраля американцы MGMT выпустят свой пятый полноформатный альбом «Loss Of Life», и сингл «Nothing To Declare» финализирует его промо. Главная героиня видео на песню — уроженка Новосибирска Инга Петри, которую в возрасте двух лет удочерила супружеская пара из США. Девушка родилась с аплазией верхних конечностей и стала известна благодаря своему TikTok, в котором она привлекает внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью. Режиссер видео Джоуи Франк исследует тему поиска собственной идентичности: вторя ей, героиня Петри отправляется во Францию, гуляет по Парижу и в итоге оказывается лицом к лицу с Венерой Милосской.
«В некоторых отношениях Венера Милосская всегда казалась мне аналогом моей жизни и, в частности, персонажа, которого я изображаю в этом фильме. Ее обожают, уважают, она почти постоянно окружена людьми, и все же она стоит одна, и ее прошлое неизвестно. Вокруг ее рук всегда были вопросы, но ей никогда не приходилось отвечать на них или доказывать свою значимость. С моей точки зрения, ей "nothing to declare" — нечего заявлять. Играть этого персонажа, который отличается от других, и не только потому, что у нее нет рук, но и потому, как она справляется с этой разницей и продолжает питать новое любопытство, было действительно прекрасным опытом», — поделилась Инга с Pitchfork.
Jennifer Lopez — «Can’t Get Enough»
Джей Ло дерзко рефлексирует над своими прошлыми отношениями в стартовом сингле с первого за 10 лет альбома «This Is Me… Now», который выйдет 16 февраля и станет продолжением пластинки «This Is Me... Then» 2002 года. В срежиссированном Дейвом Мейерсом клипе певица трижды выходит замуж, а одни и те же гости разных, но слившихся в одну церемоний делают ставки на то, как долго продлится новый брак. Умение посмеяться над собой и не таить обид за прошлые ошибки — то, что мы точно возьмем с собой в 2024 год.
Ariana Grande — «Yes, And?»
Первый сингл Арианы Гранде под ее собственным именем за последние три с лишним года вдохновлен треком «Vogue» Мадонны и звучанием Джанет Джексон середины 1990-х. За задорным ритмом скрывается гимн самодостаточности, призывающий быть уверенным в себе и ни на кого не оглядываться: «Если ты окажешься в темной ситуации, просто включи свет и скажи: "Да, и?". Будь своим собственным лучшим другом... Продолжай двигаться».
Сама Гранде уверенно движется в сторону нового альбома, который певица готовит вместе с давними соавторами — легендарным Максом Мартином и Ильей Салманзаде. Седьмая по счету пластика может выйти уже в этом году.
Eem Triplin — «stephanie»
Молодой хип-хоп-артист из Пенсильвании в этом году планирует выпустить дебютный альбом, а пока подогревает интерес непринужденным синглом о запятнанной любви. Им Триплин препарирует свои прошлые отношения и демонстрирует способность извлекать из них уроки под обманчиво гладкую инструментальную обработку — фортепианные аккорды и эйфорические вокальные семплы.
«Нами» — лайв на mmmesss Records
Сердце редакции все еще болит из-за группы «Увула»: лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 в декабре 2022 года прекратили свое существование. Обещанный финальный мини-альбом так и не вышел в 2023-м, но началась новая глава. Басист «Увулы» Артем Шило и клавишник группы Рома Кузанкин объединились с участником легендарного комьюнити 2010-х Saint-Brooklynsburg Вениамином Вольфсоном и скрипачкой Марией Еленой в коллектив «Нами». «Лестницы», «Звери», «Той Тебя» и «Осколок» — четыре первые весточки нового имени на петербургской андеграундной сцене.
«небылснаружи» и Никита Азелицкий — «57»
Диджей, лайв-музыкант и частый участник лайн-апов ныне закрывшихся Mosaique, «Изич», Ugly и Stackenschneider Никита Азелицкий начал уходить от электронной музыки в сторону акустики. Наверное, взяли верх корни: почти 10 лет назад он делал панк с сырыми гитарами и глухими барабанами. С «небылснаружи» — проектом резидентов сибирского, но базирующегося в Петербурге лейбла Collective, — Азелицкий познакомился в одном из клубов, обменялся любезностями и контактами, а через пару месяцев выпустил совместный трек «57». Текст — искреннее стихотворение 2014 года о том, как важно найти свой, желательно светлый путь, музыка — на острие пост-рока, гаража и пост-панка, лишенного привычного для жанра упадничества.
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Ник Брусковский — «Спасая ночь (новогодняя)»
До того как уйти в сольное плавание, Ник Брусковский солировал в Super Collection Orchestra — всего за два года подписанты музыкального лейбла Ивана Дорна «Мастерская» успели добраться до Faces&Laces, закрытых вечеринок Fred Perry, найти свою аудиторию без студийных записей и стать любимцами петербургской тусовки. Сейчас «оркестр» поставлен на паузу, а Брусковский выпускает уже пятый самостоятельный релиз чуть более чем за год. Инструментальная «Спасая ночь» призывает замедлиться и выдохнуть.
polnalyubvi и The Hatters — «Время найдет нас»
Марина Демещенко, от красоты песен которой щемит сердце, делит первый релиз года с петербургскими «шляпниками». Совместный трек polnalyubvi и The Hatters — почти двухчастный: начинающаяся с фолк-аранжировок композиция становится все более гитарной к припеву, а после уступает место солирующему аккордеону — визитная карточка группы Юры Музыченко. Теперь ждем клип на песню! К тому же музыканты уже делились в своих соцсетях видео, где играют на инструментах под дождем.
Zakroyyy — «Те двери, те окна»
Рижская группа Zakroyyy существует на стыке поп-панка и инди-рока 2010-х — немного в духе петербуржцев «Последняя вечеринка» или поздних записей москвичей «Пасош». Их новый альбом «Те двери, те окна» подводит эмоциональную черту между прошлыми, подростково-школьными, ценностями и новой юношеской жизнью: наиболее четко отражает эту мысль трек «Зеркала» — дань старым друзьям и забытым местам. Агрессивные «Я ловлю собак» и «Ты,ты,ты» сочетаются на альбоме с чувственными «Полюсами» — этот контраст между простой искренностью и некоторой «грязью» взросления объединяет стилистически разношерстный альбом в общую композицию.
OG Buda, Егор Крид, Доминик Джокер — «Плачут небеса»
Культура ремикса вышла на новый уровень — нравится нам это или нет. Зима прочно укореняется в сердце благодаря группе «Моя Мишель», перепевшей хит нулевых дуэта «Гости из будущего», а теперь о любви и мечте «Плачут небеса». OG Buda и Егор Крид засемплировали одноименную песню фабричной группы «Банда» Тимати, Насти Кочетковой, Ратмира Шишкова и Доминика Джокера, добавив трендовый спид-ап и позвав последнего на протяжные вокализы в припеве.
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