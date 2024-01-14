Новые треки Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлза появились в «Яндекс музыке». Это произошло вопреки тому, что иностранные лейблы давно ушли из России

При этом в поиске по сервису данные треки не ищутся. Но их можно добавить в свою коллекцию, если песня попадет в ваши рекомендации. В частности, в «Моей волне» обнаружили треки из новых альбомов Zeit рок-группы Rammstein, Rush! Måneskin и Harry’s House английского певца Гарри Стайлза. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе «Яндекс Музыки» отметили, что возможность самостоятельно загружать аудиоконтент существует с 2017 года, а при использовании этого механизма компания работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту».

Напомним, что в декабре 2022 года треки иностранных артистов стали доступны в музыкальном сервисе «Звук». Тогда их тоже загружали и распространяли пользователи.