Пианистка Мария Черная исполнит избранные этюды Гласса и «Русские тупики» Хрущевой в Петербургской филармонии

Пианистка Мария Черная родилась в 1998 году в Петербурге. Окончила Консерваторию имени Римского-Корсакова, принимала участие в мастер-классах Атанаса Куртева, Владимира Мищука, Грэхема Скотта, Юрия Богданова и Винченцо Бальцани, сотрудничала с дирижерами Алексеем Ньяга, Алексеем Васильевым, Иваном Шинкаревым и Михаилом Мясниковым.

19 января пианистка даст сольный концерт в Петербургской филармонии. В нестандартную программу вошли два граунда крупнейшего представителя раннего английского барокко Генри Перселла, избранные этюды и соната «Трилогия» Филипа Гласса, а также «Русские тупики» молодого петербургского композитора Настасьи Хрущевой в полной обновленной версии.

Хрущева воспела в цикле русскую хтонь и русскую пустоту, которые в середине 2010-х вошли в моду и явились во множестве обличий — от одноименных групп в социальных сетях до романов Алексея Сальникова. Позже на ее музыку был поставлен одноименный балетный спектакль, премьера которого состоялась в 2020 году на сцене Мариинского театра, а сами «Русские тупики» вышли на лейбле Fancy Music в исполнении Марии Черной.

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