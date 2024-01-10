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Музыка

«Дон Жуан» Штрауса, «Франческа да Римини» Рахманинова и другие симфонические произведения исполнят в Мариинском театре

Концерты пройдут при участии лауреатов Международного конкурса имени Чайковского разных лет Дмитрия Шишкина и Равиля Ислямова, а также солистов оперной труппы Мариинского театра Альбины Шагимуратовой, Александра Михайлова и Владимира Мороза. За пульт Симфонического оркестра встанут Валерий Гергиев, Юстус Франтц и Павел Смелков.

Дмитрий Шишкин, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

Дмитрий Шишкин, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра

13 января в Концертном зале Мариинского театра выступит пианист Дмитрий Шишкин — обладатель II премии и серебряной медали XVI Международного конкурса имени Чайковского. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра в этот день — Валерий Гергиев. В программу концерта войдут симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, Концерт для фортепиано с оркестром №23 Моцарта и Симфония №6 «Пасторальная» Бетховена.

В программе концерта 14 января — Симфония №1 и Скрипичный концерт Брамса. Музыка великого немецкого композитора прозвучит под управлением дирижера Юстуса Франтца, солист вечера — лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского Равиль Ислямов.

30 января в Концертном зале будет звучать музыка Рахманинова. Вечер обещает показать две грани гения композитора — лирика и мистика. В программу вошли романсы Рахманинова в оркестровке Павла Смелкова, а также редко исполняемая опера «Франческа да Римини», солировать в которой будут Альбина Шагимуратова, Александр Михайлов и Владимир Мороз. Вечер пройдет при участии Ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Павел Смелков.

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