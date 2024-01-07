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Музыка

В Петербурге стартует фестиваль «Вифлеемская звезда»

Первый концерт «Русская Италия» пройдет в Большом зале Екатерининского собрания уже сегодня. В этом году основное внимание будет уделено творчеству Антонио Вивальди, а также редко исполняемой опере «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова.

Фото: citywalls.ru

Также сегодня в Гербовом зале Эрмитажа прозвучат концерты для скрипки Вивальди и симфонические фрагменты из опер «Фарначе» и «Баязет, или Тамерлан», а также концерт «Зима» из цикла «Времена года». Завтра программу «Вивальди» со скрипичными концертами и фрагментами из опер представят в Мальтийской капелле. Кульминацией концертов, посвященных Вивальди, станет выступление 10 января Maestro di violino в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

В фестивальные вечера войдут также навеянные итальянской культурой произведения Михаила Глинки, Александра Глазунова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева. «Фестивальный проект на этот раз посвящен взаимосвязям русской и итальянской музыки. Основное внимание будет уделено творчеству Антонио Вивальди, а также редко исполняемой опере »Франческа да Римини« Сергея Рахманинова, которая прозвучит в день закрытия 14 января в Эрмитажном театре в одной программе с одноименной симфонической фантазией Петра Чайковского», — цитирует пресс-службу фестиваля ТАСС.

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