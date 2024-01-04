Бритни Спирс заявила, что больше никогда не вернется в музыкальную индустрию

Своим заявлением в социальных сетях Бритни Спирс опровергла информацию журнала Rolling Stones. Издание заявило, что работа над новыми песнями для нее активно ведется и артистку ждут в студии: «Сейчас менеджмент и A&R пытаются увлечь ее музыкой. На данный момент она не принимает активного участия в записи, но они готовят [песни], чтобы представить их ей. Ничего не застыло на месте. … Шумиха вокруг этого такова, что все хотят, чтобы она снова занималась музыкой, но я не знаю, готова ли она к этому».

Американская исполнительница назвала подобные новости мусором и сказала, что никогда не вернется в музыкальную индустрию. «Все проясню: большинство новостей — это мусор!!! Вокруг говорят, что я обращаюсь к случайным людям и пишу новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!!», — заявила она.

Напомним, что крайний студийный альбом Спирс, Glory, вышел в 2016 году. Ее последней работой был ремейк песни Элтона Джона Hold Me Closer в 2022 году.