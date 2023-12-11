Это авторский проект контрабасиста Владимира Волкова, задача которого — объединить музыку, театр, танец, кино и живопись. «Volkov Manifest» проводится в Петербурге с 2014 года и становится площадкой для оригинального пересечения разных музыкальных жанров: от нового прочтения классики до минимализма и фри-джаза.
Фестиваль откроется 14 декабря инструментальной и вокальной музыкой немецкого барокко, на сцене концертного зала «Кани Кирик» также прозвучит русское необарокко. Сочинения Генриха фон Бибера и Иогана Шмельцера исполнят Алиса Тен, Данис Имамутдинов. К коллективу присоединится и Владимир Волков — музыкант сыграет на виолоне.
В тот же день во втором отделении состоится петербургская премьера «Реквиема» — оратории Руста Позюмского для солистов, консорта виол, бассо континуо, ударных, хора и солирующего цинка. Звезда отечественной барочной сцены представит каноничный реквием в современном прочтении.
Завершит фестиваль программа, посвященная Олегу Каравайчуку и Сергею Курехину. 16 декабря можно будет услышать инструментальные пьесы петербургских композиторов, написанных под впечатлением от музыки Кавайчука. Во втором отделении пройдет концерт камерного оркестра «Дивертисмент», который исполнит несколько композиций из альбома «Времена года» Сергея Курехина.
Параллельно основной программы на сцене клуба «Sound» состоится концерт группы «АукцЫон» с участием Владимира Волкова.
Фестиваль Volkov Manifest пройдет с 14 по 16 декабря в концертном зале Яани Кирик на улице Декабристов, 54А. Подробности программы можно найти по ссылке.
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