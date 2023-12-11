Фестиваль откроется 14 декабря инструментальной и вокальной музыкой немецкого барокко, на сцене концертного зала «Кани Кирик» также прозвучит русское необарокко. Сочинения Генриха фон Бибера и Иогана Шмельцера исполнят Алиса Тен, Данис Имамутдинов. К коллективу присоединится и Владимир Волков — музыкант сыграет на виолоне.

В тот же день во втором отделении состоится петербургская премьера «Реквиема» — оратории Руста Позюмского для солистов, консорта виол, бассо континуо, ударных, хора и солирующего цинка. Звезда отечественной барочной сцены представит каноничный реквием в современном прочтении.