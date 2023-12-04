Регулярно выступающий с оркестром Мариинского театра Абисал Гергиев, студент Элисо Вирсаладзе Рис Консессао, восходящие звезды Италии Джордано Буондонно и Давиде Ранальди и другие — рассказываем об участниках фестиваля, который вновь пройдет в Государственном Эрмитаже, московском доме культуры «ГЭС-2» и концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде.
Фестиваль «Пианиссимо» знакомит широкую аудиторию с академической музыкой и пианистами, которые только начинают свой профессиональный путь. Большинству участников нет и 30 лет, но их талант уже признан профессиональным сообществом, поклонниками классической музыки, экспертными жюри международных конкурсов, а также импресарио знаковых мировых площадок — Ковент-Гарден, Карнеги-холл и Ла Скала.
Среди участников предстоящей зимней серии концертов:
- регулярно выступающий с оркестром Мариинского театра Абисал Гергиев;
- 18-летний солист фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» Федор Орлов;
- лауреат немецкого IX Международного конкурса имени Ференца Листа Антон Яшкин;
- воспитанник солиста Московской филармонии Андрея Диева Максим Ли;
- студент Элисо Вирсаладзе и солист концертов в Карнеги-холле Рис Консессао.
- выпускник консерватории Джакомо Пуччини Джордано Буондонно;
- бывший студент Миланской консерватории имени Джузеппе Верди и обладатель награды за выдающиеся технические и музыкальные способности Давиде Ранальди;
- полный стипендиат Парижской Высшей нормальной школы музыки из Шанхая Шивен Янг;
- вундеркинд из Армении Артур Григорян, в чьем гастрольном графике Франция и Швейцария значатся с 14-летнего возраста.
Также в рамках зимней сессии фестиваля «Пианиссимо» выступят его давние резиденты — Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов, которые презентуют свои сольные альбомы.
Концерты «Пианиссимо» вновь пройдут сразу в трех городах, продолжая тем самым развивать идею диалога различных жанров искусства. Музыка встретится с живописью итальянских мастеров в Большом просвете Государственного Эрмитажа. Модернистская архитектура дома культуры «ГЭС-2» познакомится с классическим фортепиано в Москве. А стеклянная хай-тек стена Пакгауза объединяет концерты Моцарта с видом на Стрелку и историческую часть Нижнего Новгорода.
Зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо» пройдет с 17 декабря 2023 года по 19 февраля 2024-го. Подробности можно найти здесь.
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