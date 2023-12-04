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Музыка

Объявлены участники зимнего фортепианного фестиваля «Пианиссимо». В этом сезоне — в трех городах

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Регулярно выступающий с оркестром Мариинского театра Абисал Гергиев, студент Элисо Вирсаладзе Рис Консессао, восходящие звезды Италии Джордано Буондонно и Давиде Ранальди и другие — рассказываем об участниках фестиваля, который вновь пройдет в Государственном Эрмитаже, московском доме культуры «ГЭС-2» и концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде.

Shutterstock.com
Baturina Yuliya / Shutterstock.com

Фестиваль «Пианиссимо» знакомит широкую аудиторию с академической музыкой и пианистами, которые только начинают свой профессиональный путь. Большинству участников нет и 30 лет, но их талант уже признан профессиональным сообществом, поклонниками классической музыки, экспертными жюри международных конкурсов, а также импресарио знаковых мировых площадок — Ковент-Гарден, Карнеги-холл и Ла Скала.

Среди участников предстоящей зимней серии концертов:

  • регулярно выступающий с оркестром Мариинского театра Абисал Гергиев;
  • 18-летний солист фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» Федор Орлов;
  • лауреат немецкого IX Международного конкурса имени Ференца Листа Антон Яшкин;
  • воспитанник солиста Московской филармонии Андрея Диева Максим Ли;
  • студент Элисо Вирсаладзе и солист концертов в Карнеги-холле Рис Консессао.
  • выпускник консерватории Джакомо Пуччини Джордано Буондонно;
  • бывший студент Миланской консерватории имени Джузеппе Верди и обладатель награды за выдающиеся технические и музыкальные способности Давиде Ранальди;
  • полный стипендиат Парижской Высшей нормальной школы музыки из Шанхая Шивен Янг;
  • вундеркинд из Армении Артур Григорян, в чьем гастрольном графике Франция и Швейцария значатся с 14-летнего возраста.

Также в рамках зимней сессии фестиваля «Пианиссимо» выступят его давние резиденты — Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов, которые презентуют свои сольные альбомы.

Абисал Гергиев

Абисал Гергиев

Федор Орлов

Федор Орлов

Антон Яшкин

Антон Яшкин

Максим Ли

Максим Ли

Рис Консессао

Рис Консессао

Джордано Буондонно

Джордано Буондонно

Давиде Ранальди

Давиде Ранальди

Шивен Янг

Шивен Янг

Артур Григорян

Артур Григорян

Концерты «Пианиссимо» вновь пройдут сразу в трех городах, продолжая тем самым развивать идею диалога различных жанров искусства. Музыка встретится с живописью итальянских мастеров в Большом просвете Государственного Эрмитажа. Модернистская архитектура дома культуры «ГЭС-2» познакомится с классическим фортепиано в Москве. А стеклянная хай-тек стена Пакгауза объединяет концерты Моцарта с видом на Стрелку и историческую часть Нижнего Новгорода.

Зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо» пройдет с 17 декабря 2023 года по 19 февраля 2024-го. Подробности можно найти здесь

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