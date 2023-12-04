Фестиваль «Пианиссимо» знакомит широкую аудиторию с академической музыкой и пианистами, которые только начинают свой профессиональный путь. Большинству участников нет и 30 лет, но их талант уже признан профессиональным сообществом, поклонниками классической музыки, экспертными жюри международных конкурсов, а также импресарио знаковых мировых площадок — Ковент-Гарден, Карнеги-холл и Ла Скала.

Среди участников предстоящей зимней серии концертов:

регулярно выступающий с оркестром Мариинского театра Абисал Гергиев;

18-летний солист фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» Федор Орлов;

лауреат немецкого IX Международного конкурса имени Ференца Листа Антон Яшкин;

воспитанник солиста Московской филармонии Андрея Диева Максим Ли;

студент Элисо Вирсаладзе и солист концертов в Карнеги-холле Рис Консессао.

выпускник консерватории Джакомо Пуччини Джордано Буондонно;

бывший студент Миланской консерватории имени Джузеппе Верди и обладатель награды за выдающиеся технические и музыкальные способности Давиде Ранальди;

полный стипендиат Парижской Высшей нормальной школы музыки из Шанхая Шивен Янг;

вундеркинд из Армении Артур Григорян, в чьем гастрольном графике Франция и Швейцария значатся с 14-летнего возраста.

Также в рамках зимней сессии фестиваля «Пианиссимо» выступят его давние резиденты — Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов, которые презентуют свои сольные альбомы.