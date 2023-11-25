«Смешарики» выпустили новый альбом

Авторы мультфильма выпустили релиз под названием «Мысли». В композициях герои рассуждают о философских понятиях: любовь, гордыня, смысл жизни и других. С помощью треков авторы шоу решили подчеркнуть заложенные в него идеи.«Смешариков часто называют философским мультфильмом, который говорит с детьми на взрослые темы. За 20 лет существования сериала круглые герои сказали многое, но еще ни разу их идеи не звучали вне контекста историй из «Ромашковой долины». Альбом «Мысли» — музыкальная версия некоторых узнаваемых цитат и рассуждений. В нем нет ответов, но есть пища для размышления», — рассказали создатели альбома.

В треках можно услышать отсылки к таким популярным сериям «Смешариков», как «Психолог», «Солнечный зайчик», «Торжество разума» и «Близко к сердцу». К песне «Разум» даже выпустили клип. «Так выглядит осенняя меланхолия «Смешариков». Лирическая грусть, неторопливые размышления, череда сомнений и умение ставить многоточия. Такого альбома «Смешарики», да и, пожалуй, другие анимационные персонажи, еще не выпускали», — заявил продюсер Олег Трояновский.

В честь выхода альбома вспоминаем наше архивное интервью с создателем «Смешариков» и лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ильей Поповым. Он сделал Петербург столицей современной российской анимации!

Также напомним, что в октябре вышла первая книга комиксов о «Смешариках». Над ней работали авторы «Майора Грома».