«В основе ярких самобытных опер и балетов Родиона Щедрина — почти всегда его собственное либретто. Образцы русской литературной классики, выйдя из-под пера композитора, неизменно находят незаурядное воплощение в музыкальном материале», — отмечают в театре.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, программа празднования 91-летия композитора Родиона Щедрина откроется 1 декабря концертным исполнением «Боярыни Морозовой» — хоровой оперы в двух частях для четырех солистов, смешанного хора, трубы, литавр и ударных. 3 декабря прозвучит «Не только любовь» — иронично-горькая опера, сотканная из пестрых и бойких частушек.
«Очарованный странник»
5 декабря в Мариинском-2 исполнят, как отмечают в театре, знаковую для этой сцены оперу «Левша» о гении самоучке — партитура была написана Щедриным специально к открытию новой сцены в 2013 году. Еще одно оперное воплощение творческого наследия Николая Лескова — «Очарованный странник» в постановке Алексея Степанюка — будет представлено 16 декабря.
«Рождественская сказка»
14 декабря на новой сцене покажут оперу-феерию «Рождественская сказка» — произведение было посвящено композитором Валерию Гергиеву и Мариинскому театру. 17 декабря здесь можно будет увидеть «Мертвые души» в постановке Василия Бархатова и Зиновия Марголина, а 15 и 16 декабря — балетную драму «Анна Каренина» по роману Льва Толстого.
Комментарии (0)