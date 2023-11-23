5 декабря в Мариинском-2 исполнят, как отмечают в театре, знаковую для этой сцены оперу «Левша» о гении самоучке — партитура была написана Щедриным специально к открытию новой сцены в 2013 году. Еще одно оперное воплощение творческого наследия Николая Лескова — «Очарованный странник» в постановке Алексея Степанюка — будет представлено 16 декабря.