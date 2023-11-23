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Музыка

Мариинский театр отметит 91-летие Родиона Щедрина исполнением «Боярыни Морозовой», «Рождественской сказки» и других опер и балетов композитора

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«В основе ярких самобытных опер и балетов Родиона Щедрина — почти всегда его собственное либретто. Образцы русской литературной классики, выйдя из-под пера композитора, неизменно находят незаурядное воплощение в музыкальном материале», — отмечают в театре.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, программа празднования 91-летия композитора Родиона Щедрина откроется 1 декабря концертным исполнением «Боярыни Морозовой» — хоровой оперы в двух частях для четырех солистов, смешанного хора, трубы, литавр и ударных. 3 декабря прозвучит «Не только любовь» — иронично-горькая опера, сотканная из пестрых и бойких частушек.

«Очарованный странник»
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Очарованный странник» 

5 декабря в Мариинском-2 исполнят, как отмечают в театре, знаковую для этой сцены оперу «Левша» о гении самоучке — партитура была написана Щедриным специально к открытию новой сцены в 2013 году. Еще одно оперное воплощение творческого наследия Николая Лескова — «Очарованный странник» в постановке Алексея Степанюка — будет представлено 16 декабря.

«Рождественская сказка»
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Рождественская сказка» 

14 декабря на новой сцене покажут оперу-феерию «Рождественская сказка» — произведение было посвящено композитором Валерию Гергиеву и Мариинскому театру. 17 декабря здесь можно будет увидеть «Мертвые души» в постановке Василия Бархатова и Зиновия Марголина, а 15 и 16 декабря — балетную драму «Анна Каренина» по роману Льва Толстого.

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