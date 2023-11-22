Катя Лель неожиданно ворвалась в зарубежный чарт Spotify. Сейчас она даже выше Тейлор Свифт

Песня «Мой мармеладный», которая вышла в 2003 году заняла третье место в плейлисте Viral 50. В список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент.
Кроме того, хит вошел в мировой топ-10 проекта по распознаванию аудиофрагментов Shazam. «Я поздравляю моего любимого и гениального Макса Фадеева, автора этой крутой песни, и всю нашу страну с такой победой! <…> Благодарю каждого из вас, любимые мои, кто рад за нас с Максом, кто поддерживает нас! Жизнь непредсказуема и удивительна своими сюрпризами», — написала Катя Лель в социальных сетях.
Все дело в том, что несколько недель назад песня «Мой мармеладный» завирусилась в соцсетях. Зарубежные блогеры стали выкладывать с ней видео в TikTok. Они надевают шубы и меховые шапки и открывают рот под песню. Сейчас социальная сеть насчитывает более 190 тысяч роликов под песню Кати Лель.
Релиз трека «Мой мармеладный (Я не права)» состоялся в феврале 2003 года. Он также вошел в альбом «Джага-джага», спродюсированный Максимом Фадеевым и выпущенный на лейбле «Монолит Рекордс» в 2004 году.
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