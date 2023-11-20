Shortparis выпустили клип на песню «Гроздья гнева»

Группа признается, что впервые в жизни играет в стиле панк, хотя ранее никогда в таком стиле не работала — это совершенно новый звук, стиль вокала и звукоизвлечения для солиста Николая Комягина. «Это будет вызов и некий шок, сенсация, «удар» – выпустить трек в совершенно противоположном жанре коммерческого панка после последнего альбома с саундтреками к фильму «Чувства Анны», — делятся своими мыслями участники группы.

Сольный концерт группы Shortparis пройдет в Петербурге 30 ноября.