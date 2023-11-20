Триумф Моргана Уоллена: в Лас-Вегасе прошла церемония музыкальной премии Billboard Music Awards

На втором месте по количеству наград Billboard Music Awards расположилась Тейлор Свифт с 10 победами: Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучший артист Billboard 200», «Лучшая кантри-исполнительница» и «Самая продаваемая песня» за песню «Anti-Hero» и в других. Уоллен получил трофеи в номинациях «Лучший артист среди мужчин», «Лучший артист по количеству потоковых песен», «Лучший кантри-исполнитель», «Лучший гастролирующий кантри-артист» и «Лучший альбом Billboard 200»

Дрейк завоевал пять наград («Лучший рэп-исполнитель», «Лучший рэп-альбом» и так далее), Зак Брайан и SZA — по четыре, а 21 Savage, Bad Bunny, Бейонсе и Майли Сайрус — по три.

Полный список победителей: