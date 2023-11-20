Триумф Моргана Уоллена: в Лас-Вегасе прошла церемония музыкальной премии Billboard Music Awards

Исполнитель выиграл сразу в 11 номинациях: «Лучший артист среди мужчин», «Лучший артист по количеству потоковых песен», «Лучший кантри-исполнитель», «Лучший гастролирующий кантри-артист», «Лучший альбом Billboard 200» и других.
На втором месте по количеству наград Billboard Music Awards расположилась Тейлор Свифт с 10 победами: Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучший артист Billboard 200», «Лучшая кантри-исполнительница» и «Самая продаваемая песня» за песню «Anti-Hero» и в других. Уоллен получил трофеи в номинациях «Лучший артист среди мужчин», «Лучший артист по количеству потоковых песен», «Лучший кантри-исполнитель», «Лучший гастролирующий кантри-артист» и «Лучший альбом Billboard 200»
Дрейк завоевал пять наград («Лучший рэп-исполнитель», «Лучший рэп-альбом» и так далее), Зак Брайан и SZA — по четыре, а 21 Savage, Bad Bunny, Бейонсе и Майли Сайрус — по три.
Полный список победителей:
- Лучший артист — Тейлор Свифт
- Лучший новый артист — Zach Bryan
- Лучший исполнитель — Morgan Wallen
- Лучшая исполнительница — Тейлор Свифт
- Лучшая песня Hot 100 — Morgan Wallen, «Last Night»
- Лучший автор песен Hot 100 — Тейлор Свифт
- Лучшая группа — Fuerza Regida
- Лучший артист Billboard 200 — Тейлор Свифт
- Лучший исполнитель Billboard Global 200 по всему миру — Тейлор Свифт
- Лучший рэп-артист — Дрейк
- Лучший рэп-исполнитель — Дрейк
- Лучшая рэп-исполнительница — Ники Минаж
- Лучшая рэп-песня — Drake & 21 Savage, «Rich Flex»
- Лучший R&B–артист — SZA
- Лучший R&B-исполнитель — The Weeknd
- Лучшая R&B-исполнительница — SZA
- Лучшая R&B-песня — SZA, «Kill Bill»
- Лучший рок-артист — Zach Bryan
- Лучшая рок-песня — Zach Bryan, «Something in the Orange»
- Лучшая песня Billboard Global 200 — Miley Cyrus, «Flowers»
- Лучший альбом Billboard 200 — Morgan Wallen, One Thing at a Time
- Лучший саундтрек — Barbie: The Album
- Лучший R&B-альбом — SZA, SOS
- Лучший рэп-альбом — Drake & 21 Savage, Her Loss
- Лучший рок-альбом — Zach Bryan, American Heartbreak
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