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Музыка

Триумф Моргана Уоллена: в Лас-Вегасе прошла церемония музыкальной премии Billboard Music Awards

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Исполнитель выиграл сразу в 11 номинациях: «Лучший артист среди мужчин», «Лучший артист по количеству потоковых песен», «Лучший кантри-исполнитель», «Лучший гастролирующий кантри-артист», «Лучший альбом Billboard 200» и других.

Tony Norkus / Shutterstock.com

На втором месте по количеству наград Billboard Music Awards расположилась Тейлор Свифт с 10 победами: Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучший артист Billboard 200», «Лучшая кантри-исполнительница» и «Самая продаваемая песня» за песню «Anti-Hero» и в других. Уоллен получил трофеи в номинациях «Лучший артист среди мужчин», «Лучший артист по количеству потоковых песен», «Лучший кантри-исполнитель», «Лучший гастролирующий кантри-артист» и «Лучший альбом Billboard 200»

Дрейк завоевал пять наград («Лучший рэп-исполнитель», «Лучший рэп-альбом» и так далее), Зак Брайан и SZA — по четыре, а 21 Savage, Bad Bunny, Бейонсе и Майли Сайрус — по три.

Полный список победителей:

  • Лучший артист — Тейлор Свифт
  • Лучший новый артист — Zach Bryan
  • Лучший исполнитель — Morgan Wallen
  • Лучшая исполнительница — Тейлор Свифт
  • Лучшая песня Hot 100 — Morgan Wallen, «Last Night»
  • Лучший автор песен Hot 100 — Тейлор Свифт
  • Лучшая группа — Fuerza Regida
  • Лучший артист Billboard 200 — Тейлор Свифт
  • Лучший исполнитель Billboard Global 200 по всему миру — Тейлор Свифт
  • Лучший рэп-артист — Дрейк
  • Лучший рэп-исполнитель — Дрейк
  • Лучшая рэп-исполнительница — Ники Минаж
  • Лучшая рэп-песня — Drake & 21 Savage, «Rich Flex»
  • Лучший R&B–артист — SZA
  • Лучший R&B-исполнитель — The Weeknd
  • Лучшая R&B-исполнительница — SZA
  • Лучшая R&B-песня — SZA, «Kill Bill»
  • Лучший рок-артист — Zach Bryan
  • Лучшая рок-песня — Zach Bryan, «Something in the Orange»
  • Лучшая песня Billboard Global 200 — Miley Cyrus, «Flowers»
  • Лучший альбом Billboard 200 — Morgan Wallen, One Thing at a Time
  • Лучший саундтрек — Barbie: The Album
  • Лучший R&B-альбом — SZA, SOS
  • Лучший рэп-альбом — Drake & 21 Savage, Her Loss
  • Лучший рок-альбом — Zach Bryan, American Heartbreak
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