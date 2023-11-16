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СМИ: Валерий Гергиев может возглавить Большой театр

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В случае назначения он заменит на посту Владимира Урина, который является генеральный директором театра с 2013 года. Последний покинет пост по собственному желанию.

О том, что дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев может стать гендиректором Большого, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Официально о назначении могут объявить в ходе Культурного форума, который стартует в городе сегодня и продлится до 18 ноября. Предположительно, Гергиев, который возглавляет Мариинский с 1988 года, будет руководить двумя главными театрами Москвы и Петербурга одновременно, а также сохранит за собой пост дирижера Симфонического оркестра Мариинского театра.

Новость дополняется.

Валерий Гергиев — о проекте Мариинского-2 архитектора Эрика Мосса, современной опере и великих голосах исторической сцены

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