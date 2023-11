SZA, Били Айлиш и Тейлор Свифт. Академия звукозаписи США объявила номинантов «Грэмми»

За главную награду «Запись года» поборются SZA («Kill Bill»), Тейлор Свифт («Anti-Hero»), Билли Айлиш («What Was I Made for?»), Оливия Родриго («vampire»), Виктория Моне («On My Mama»), Майли Сайрус («Flowers»), Boygenius («Not Strong Enough») и Джон Батист («Worship»).

В категории «Альбом года» представлены SZA («SOS»), Тейлор Свифт («Midnights»), Оливия Родриго («GUTS»), Майли Сайрус («Endless Summer Vacation»), Boygenius («The Record»), Лана Дель Рей («Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd»), Жанель Монаэ («The Age of Pleasure») и Джон Батист («World Music Radio»).

На «Песню года» претендуют Лана Дель Рей («A&W»), Тейлор Свифт («Anti-Hero»), Джон Батист («Butterfly»), Дуа Липа «(Dance the Night»), Майли Сайрус («Flowers»), SZA («Kill Bill»), Оливия Родриго («vampire») и Билли Айлиш («What Was I Made for?»).

За самый лучший саундтрек поборются композиции из из фильмов «Барби», «Оппенгеймер», «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Черная пантера: Ваканда навеки».

Другие номинации:

Лучший новый артист

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Лучший рэп альбом

Killer Mike — MICHAEL

Nas — King’s Disease 3

Travis Scott — UTOPIA

Drake & 21 Savage — Her Loss

Metro Boomin — Heroes & Villains

Лучший рок альбом:

Foo Fighters — But Here We Are

Greta Van Fleet — Starcatcher

Metallica — 72 Seasons

Paramore — This Is Why

Queens of the Stone Age — In Times New Roman…

Лучший альтернативный альбом:

Arctic Monkeys — The Car

boygenius — the record

Lana Del Rey — Did You Know That There’s A Tunnel…

Gorillaz — Cracker Island

PJ Harvey — I Inside The Old Year Dying

Продюсер года: