В Мариинском театре представят премьеру оперы «Лакме» Лео Делиба в режиссерской версии Сергея Новикова

Впервые опера «Лакме» была представлена 140 лет назад на сцене парижского театра Комической оперы. Композитор Лео Делиб создал оперу по заказу театра. Ориентальные мотивы, как отмечают в Мариинском театре, в то время были очень популярны в искусстве: кроме экзотического представления незнакомой культуры они часто содержали трагическую линию невозможной любви между представителями двух разных миров.

«Историю о чувствах между дочерью брамина и британским офицером зрители приняли тепло, однако сегодня это название в меньшей степени знакомо широкой публике. И хотя оно присутствует в репертуарах ведущих театров мира, исполняется значительно реже, чем прежде. В России до 2022 года и красноярской премьеры эта опера была представлена только в афише Мариинского — в полусценической версии», — говорят об опере в театре.