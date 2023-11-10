В Мариинском театре представят премьеру оперы «Лакме» Лео Делиба в режиссерской версии Сергея Новикова

Главные партии в истории о чувствах между дочерью брамина и британским офицером исполнят Айгуль Хисматуллина, Борис Степанов, Егор Чубаков и Магеррам Гусейнов. Дирижирует премьерой — Валерий Гергиев.
Впервые опера «Лакме» была представлена 140 лет назад на сцене парижского театра Комической оперы. Композитор Лео Делиб создал оперу по заказу театра. Ориентальные мотивы, как отмечают в Мариинском театре, в то время были очень популярны в искусстве: кроме экзотического представления незнакомой культуры они часто содержали трагическую линию невозможной любви между представителями двух разных миров.
«Историю о чувствах между дочерью брамина и британским офицером зрители приняли тепло, однако сегодня это название в меньшей степени знакомо широкой публике. И хотя оно присутствует в репертуарах ведущих театров мира, исполняется значительно реже, чем прежде. В России до 2022 года и красноярской премьеры эта опера была представлена только в афише Мариинского — в полусценической версии», — говорят об опере в театре.
Новый полномасштабный спектакль создан совместно с Красноярским государственным театром оперы и балета имени Хворостовского. Режиссер Сергей Новиков перенес место действия из Британской Индии конца XIX века в современный мегаполис — центр пересечения и взаимодействия самых разных культур. Сегодня это сочинение рассматривают не как экзотическую историю любви, а как важный урок об уважении к традициям и культуре друг друга.
«Наша постановка отходит от первоначального места и времени действия, однако также повествует о столкновении западного и восточного менталитетов. Только сегодня граница между земными полушариями проходит не по меридиану между земными полушариями, буквально в каждом современном мегаполисе, где переплетаются национальности, народности, этносы и верования», — говорит режиссер.
Премьера оперы «Лакме» Лео Делиба в режиссерской версии Сергея Новикова состоится 16 ноября на новой сцене Мариинского театра.
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