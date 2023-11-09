В 1786-м году Йозеф Гайдн получил заказ написать семь музыкальных «иллюстраций» к проповедям на Страстную пятницу. Требовалась музыка, которая погрузила бы молящихся в атмосферу страстей и в значение слов, произнесенных распятым Христом. «Если бы господин композитор писал свою музыку прямо из души умирающего Спасителя, он вряд ли был бы в состоянии передать Его переживания с большой правдивостью и торжественностью», — так писали современники, слышавшие исполнение оркестровой версии «Семи слов».

Спустя несколько лет композитор превратил оркестровую сюиту в ораторию, которая стала наиболее известной версией «Семи слов». Несмотря на это, оратория звучит в концертном исполнении крайне редко. 12 ноября произведение представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Дмитрия Синьковского — скрипача, контратенора и дирижера, который последние 15 лет занимается исследованием старинной музыки. Сольные партии оратории на сцене Петербургской капеллы исполнят Елизавета Свешникова, Мария Опарина, Григорий Кузнецов и Виктор Погудин.

«Работать с Дмитрием — большая честь. Во-первых, он прекрасно чувствует природу голоса, что особенно ценно для нас, вокалистов. Во-вторых, он работает с потрясающей вовлеченностью, оттачивает каждую деталь и получает такую же мощную отдачу от музыкантов. На концертах musicAeterna в ноябре очень хочется донести ту мысль, которую закладывал в свою музыку Гайдн. Это очень глубокий немецкий текст, посвященный Страстной пятнице и неразрывно связанный с новаторскими музыкальными приемами. Я думаю, все это маэстро сможет раскрыть с нами на сцене», — говорит солистка хора musicAeterna Елизавета Свешникова.

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