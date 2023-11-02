Давно мифологизированная демо-запись Джона Леннона была впервые записана Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром в феврале 1995 года в рамках проекта «The Beatles Anthology», но так и осталась незавершенной — в том числе и потому, что работа с вокалом, записанным Ленноном на пленку в 1970-х годах, была сопряжена с невозможными технологическими трудностями. Как отмечают «билты», в течение многих лет казалось, что песня никогда не будет завершена. Но в 2022 году произошел «счастливый случай».

Программное обеспечение, разработанное режиссером Питером Джексоном и его командой и использовавшееся при создании документального сериала «The Beatles: Get Back» 2021 года позволило отделить вокал Леннона от его фортепианной партии. В результате оригинальная запись, сделанная музыкантом в своей нью-йоркской квартире, была возвращена к жизни, и в работе над ней приняли участие все четыре участника The Beatles.

«Эта удивительная история музыкальной археологии отражает бесконечное творческое любопытство The Beatles и их общее увлечение технологиями. Она знаменует собой завершение последней записи, которую Джон, Пол, Джордж и Ринго сделают вместе, и посвящена наследию самой влиятельной группы в истории популярной музыки», — говорится в описании композиции.