В Мариинском театре исполнят оперу «Идиот» Мечислава Вайнберга

Репертуарным композитором Мечислав Вайнберг стал не так давно. Концертное исполнение первой оперы Вайнберга «Пассажирка» (1968), главные герои которой — бывшая узница концлагеря и ее надзирательница, состоялось в 2006 году в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2009-м в Англии прошел фестиваль, приуроченный к девяностолетию композитора, где были исполнены инструментальные сочинения, одноактная опера «Леди Магнезия» и Реквием.

Год спустя Теодор Курентзис на фестивале в Брегенце дирижировал первой постановкой «Пассажирки». После этого партитурами Вайнберга заинтересовались сразу несколько оперных театров: помимо «Пассажирки» внимание привлекли оперы «Портрет» и «Идиот». «Музыка "неизвестного советского композитора" стала настоящим откровением для Европы, поспешившей назвать его третьим после Шостаковича и Прокофьева», — отмечают в Мариинском театре.

«Идиот» — последняя опера Вайнберга, написанная композитором в 1986 году. Четыре части романа Достоевского превратились в четыре часа музыки с интенсивным симфоническим развитием, запоминающимися мелодиями и системой лейтмотивов. В оперу вошли почти все сюжетные повороты романа, но болезнь князя Мышкина осталась в прошлом — сцены с припадками, как и финал, не были включены в либретто. «Главный герой стал для композитора проповедником его собственных идеалов, и монологи князя Мышкина — единственный фрагмент либретто Александра Медведева, где не использован текст Достоевского», — говорят в Мариинском.

Услышать оперу «Идиот» в Мариинском театре можно будет 6 ноября.

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