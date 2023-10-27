«Мой милый Макабр»: вышел новый альбом декаданс-проекта Васи Михайлова «Бомба-Октябрь»

«Мой милый Макабр» — это «перегруженное, местами авангардное, местами придурковатое путешествие по лабиринтам страхов, надежд и поэтических рефлексий, в лихорадочном танце, которое в итоге приводит на вершину горы, где "холодно, одиноко и красиво", с которой все пройденное кажется уже маленьким и не столь значимым». Так описывает альбом сам Михайлов. «"Через тернии к звездам", именно таким фразеологизмом можно описать этот колкий маршрут», — добавляет он.