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«Мой милый Макабр»: вышел новый альбом декаданс-проекта Васи Михайлова «Бомба-Октябрь»

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На записанной при участии «Синекдохи Монток», Владимира Епифанцева и Дмитрия Шугайкина из OQJAV пластинке личное настроение предельно сходится с коллективным. Шепот, речитатив, молчание переходят порой практически в камлания, под которые только и остается, что пуститься в «поганый всеобщий пляс».

Обложка предоставлена представителями артиста

В своей музыке выпускник культовой Мастерской Брусникина Вася Михайлов, в чьем послужном списке участие в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова и сериале «Химера» Душана Глигорова, предстает в образе проклятого поэта, для которого индивидуальная география является главным источником песен-травелогов. Ностальгический образ поэта-романтика он дополняет актуальным эклектичным саундом, словно бы сотканным из беспокойного шума современности.

Изображение предоставлено представителями артиста
Изображение предоставлено представителями артиста

«Мой милый Макабр» — это «перегруженное, местами авангардное, местами придурковатое путешествие по лабиринтам страхов, надежд и поэтических рефлексий, в лихорадочном танце, которое в итоге приводит на вершину горы, где "холодно, одиноко и красиво", с которой все пройденное кажется уже маленьким и не столь значимым». Так описывает альбом сам Михайлов. «"Через тернии к звездам", именно таким фразеологизмом можно описать этот колкий маршрут», — добавляет он.

К выходу альбома приурочен клип на сингл «Лучевая» — это гипертрофированная история любви на фоне грядущей катастрофы. Суггестивный черно-белый видеоколлаж, дополненный графикой, выглядит зловещим фреймом для любой частной душевной траектории. На протяжении всей песни не замолкает счетчик Гейгера, напоминающий о том, что что-то «неизбежно должно произойти», пока влюбленный, но уже облученный грядущим фатумом юноша рвет лепестки ромашки и встречает рассвет. 

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