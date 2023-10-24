Солисты оркестра musicAeterna исполнят музыку Гайдна, Моцарта и Ванхаля

Как отмечают в Доме Радио, представители венского классицизма Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Ян Крштител Ванхаль были не просто хорошо знакомы, но и публично выступали вместе. В частности, в 1784 году в Вене в составе одного струнного квартета значились: Моцарт — первая скрипка, Диттерс фон Диттерсдорф — вторая скрипка, Гайдн — альт, Ванхаль — виолончель. В концерте солистов musicAeterna прозвучат три камерных сочинения участников этого звездного квартета.

Программу камерного концерта 14 ноября откроет Дивертисмент для скрипки, альта и контрабаса Ванхаля — популярнейшего и плодовитейшего композитора, органиста, скрипача и виолончелиста своего времени, который одним из первых отказался от придворной службы и построил успешную карьеру фрилансера. Перу Ванхаля принадлежит 100 квартетов, как минимум 73 симфонии, 95 церковных сочинений и бесчисленное множество песен и фортепианных пьес, имевших широкое распространение среди музыкантов-любителей в конце XVIII-начале XIX столетий.

Дом Радио О квартете №5 «Как дела?» Гайдна: Хотя Гайдн посвятил шесть «Русских квартетов» ор. 33 великому князю Павлу Петровичу (будущему императору Павлу I), в этих сочинениях не найти российского следа, кроме названия. За посвящением последовала успешная премьера в Рождество 1781 года в венских апартаментах великих князей Павла Петровича и Марии Федоровны, бравшей уроки игры на фортепиано у Гайдна во время пребывания в австрийской столице. Квартет № 5 носит подзаголовок Wie geht es dir? («Как дела?»): первую часть начинает и завершает мотив из четырех нот, на который удобно распевается сакраментальный вопрос. Во второй части квартета слышатся отголоски знаменитой арии Орфея «Потерял я Эвридику»: незадолго до создания квартетов Гайдн дирижировал оперой Глюка «Орфей и Эвридика».

Завершит программу концертная симфония «Es-dur K. 364», написанная Моцартом в 1779 году как эксперимент: в сочинении для нескольких сольных инструментов композитор смешал жанры дивертисмента и симфонии. В оригинальной партитуре партии скрипки и альта равны друг другу в мелодической насыщенности и виртуозности, в переложении 1808 года авторства Зигмунда Антона Штайнера симфония исполняется струнным секстетом — эта версия и будет представлена в рамках концерта.

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