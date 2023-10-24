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Музыка

Лауреаты конкурса Чайковского выступят в Петербургской филармонии

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Победитель по специальности «фортепиано» Сергей Давыдченко, лауреат II премии, гобоист Федор Освер, а также обладатель IV премии, виолончелист Иван Сендецкий исполнят программу вместе с Академическим симфоническим оркестром. За пультом — художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Карельской филармонии Анатолий Рыбалко.

Изображение предоставлено пресс-службой Петербургской филармонии

Федор Освер

Изображение предоставлено пресс-службой Петербургской филармонии. Фото: Ирина Шымчак

Сергей Давыдченко

Изображение предоставлено пресс-службой Петербургской филармонии

Иван Сендецкий

Международный конкурс имени Чайковского — один из самых престижных в мире. Он был устережен в 1958 году и с тех пор проводится раз в четыре года в Москве. Конкурс имеет статус молодёжного, поскольку предельный возраст участников ограничен тридцатью двумя годами. Финальные прослушивания участников конкурса проводятся в Большом зале Московской консерватории. В разные годы лауреатами конкурса становились такие исполнители, как Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Владимир Спиваков, Гидон Кремер и другие.

В этом году конкурс с 19 июня по 1 июля в Москве и Петербурге. Прослушивания проходили в три тура по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», «медные духовые» и «деревянные духовые инструменты». Петербургская филармония принимала прослушивания виолончелистов. «Не только для победителей, но и для всех участников, за выступлениями которых можно было следить в онлайн-трансляциях, конкурс стал новым шагом в карьере: еще до окончания прослушиваний многие из них получили предложения от крупных концертных площадок и симфонических оркестров», — отмечают в филармонии.

Последовали они и от Петербургской филармонии. Новые звезды академической музыки Сергей Давыдченко, Федор Освер и Иван Сендецкий, в июне 2023 года открытые XVII Международным конкурсом имени Чайковского, исполнят в филармонии инструментальные концерты. Первый фортепианный концерт Чайковского, ставший одним из главных музыкальных символов русской культуры, Виолончельный концерт Сен-Санса и Концерт для гобоя с оркестром Иоганна Себастьяна Баха прозвучат здесь 27 октября.

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