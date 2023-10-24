Лауреаты конкурса Чайковского выступят в Петербургской филармонии

Международный конкурс имени Чайковского — один из самых престижных в мире. Он был устережен в 1958 году и с тех пор проводится раз в четыре года в Москве. Конкурс имеет статус молодёжного, поскольку предельный возраст участников ограничен тридцатью двумя годами. Финальные прослушивания участников конкурса проводятся в Большом зале Московской консерватории. В разные годы лауреатами конкурса становились такие исполнители, как Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Владимир Спиваков, Гидон Кремер и другие.

В этом году конкурс с 19 июня по 1 июля в Москве и Петербурге. Прослушивания проходили в три тура по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», «медные духовые» и «деревянные духовые инструменты». Петербургская филармония принимала прослушивания виолончелистов. «Не только для победителей, но и для всех участников, за выступлениями которых можно было следить в онлайн-трансляциях, конкурс стал новым шагом в карьере: еще до окончания прослушиваний многие из них получили предложения от крупных концертных площадок и симфонических оркестров», — отмечают в филармонии.

Последовали они и от Петербургской филармонии. Новые звезды академической музыки Сергей Давыдченко, Федор Освер и Иван Сендецкий, в июне 2023 года открытые XVII Международным конкурсом имени Чайковского, исполнят в филармонии инструментальные концерты. Первый фортепианный концерт Чайковского, ставший одним из главных музыкальных символов русской культуры, Виолончельный концерт Сен-Санса и Концерт для гобоя с оркестром Иоганна Себастьяна Баха прозвучат здесь 27 октября.

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