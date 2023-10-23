Мариинский театр объявил месяц Джузеппе Верди — при участии итальянца Ферруччо Фурланетто и Хиблы Герзмава

Мариинский театр

О Джузеппе Верди:

Имя Верди тесно связано с историей Мариинского театра. По заказу Дирекции императорских театров великий итальянский мастер создал оперу «Сила судьбы» — и именно на сцене Большого Каменного театра, предка Мариинского, в 1862 году состоялась мировая премьера этого сочинения. Сегодня «Сила судьбы» украшает афиши самых знаменитых оперных сцен, а фрагменты из нее входят в программы гала-концертов по всему миру. Не исчезла она и из репертуара Мариинского театра — сегодня, спустя 161 год, публика все так же может насладиться «Силой судьбы», причем в максимально аутентичном виде: на мариинской сцене она идет в первой редакции и в декорациях, созданных для премьеры 1862 года.