18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Мариинский театр объявил месяц Джузеппе Верди — при участии итальянца Ферруччо Фурланетто и Хиблы Герзмава

Поделиться:

Он приурочен к 210-летию со дня рождения композитора, которое отмечалось 10 октября. Как отмечают в Мариинском, в репертуар театра входит «рекордное число» опер Верди — на исторической и новой сценах, в Концертном зале и камерных залах регулярно звучат четырнадцать его сочинений. Рассказываем, что слушать (и смотреть!) в Мариинском в течение месяца:

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

"Сила судьбы"

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной
Мариинский театр

О Джузеппе Верди:

Имя Верди тесно связано с историей Мариинского театра. По заказу Дирекции императорских театров великий итальянский мастер создал оперу «Сила судьбы» — и именно на сцене Большого Каменного театра, предка Мариинского, в 1862 году состоялась мировая премьера этого сочинения. Сегодня «Сила судьбы» украшает афиши самых знаменитых оперных сцен, а фрагменты из нее входят в программы гала-концертов по всему миру. Не исчезла она и из репертуара Мариинского театра — сегодня, спустя 161 год, публика все так же может насладиться «Силой судьбы», причем в максимально аутентичном виде: на мариинской сцене она идет в первой редакции и в декорациях, созданных для премьеры 1862 года.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

Кристиан Кнапп и Симфоничнеский оркестр Мариинского театра

В ближайшей афише Мариинского театра «Бал-маскарад» (26 октября), «Сила судьбы» при участии Романа Бурденко и «Аида» (1 ноября), «Набукко» (9 ноября), «Риголетто» (14 ноября), «Травиата» (15 ноября), а также «Дон Карлос» (20 ноября) и «Отелло» в звездном исполнении — 20 ноября партию Филиппа II исполнит знаменитый итальянский бас Ферруччо Фурланетто, а 21 ноября в партии Дездемоны выйдет блистательная Хибла Герзмава. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев. Кульминацией месяца Верди в Мариинском театре станет «Верди-гала», в котором примут участие солисты оперы и симфонический оркестр под управлением Кристиана Кнаппа.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: