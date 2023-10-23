Мариинский театр объявил месяц Джузеппе Верди — при участии итальянца Ферруччо Фурланетто и Хиблы Герзмава

Он приурочен к 210-летию со дня рождения композитора, которое отмечалось 10 октября. Как отмечают в Мариинском, в репертуар театра входит «рекордное число» опер Верди — на исторической и новой сценах, в Концертном зале и камерных залах регулярно звучат четырнадцать его сочинений. Рассказываем, что слушать (и смотреть!) в Мариинском в течение месяца:
О Джузеппе Верди:
Имя Верди тесно связано с историей Мариинского театра. По заказу Дирекции императорских театров великий итальянский мастер создал оперу «Сила судьбы» — и именно на сцене Большого Каменного театра, предка Мариинского, в 1862 году состоялась мировая премьера этого сочинения. Сегодня «Сила судьбы» украшает афиши самых знаменитых оперных сцен, а фрагменты из нее входят в программы гала-концертов по всему миру. Не исчезла она и из репертуара Мариинского театра — сегодня, спустя 161 год, публика все так же может насладиться «Силой судьбы», причем в максимально аутентичном виде: на мариинской сцене она идет в первой редакции и в декорациях, созданных для премьеры 1862 года.
Кристиан Кнапп и Симфоничнеский оркестр Мариинского театра
В ближайшей афише Мариинского театра «Бал-маскарад» (26 октября), «Сила судьбы» при участии Романа Бурденко и «Аида» (1 ноября), «Набукко» (9 ноября), «Риголетто» (14 ноября), «Травиата» (15 ноября), а также «Дон Карлос» (20 ноября) и «Отелло» в звездном исполнении — 20 ноября партию Филиппа II исполнит знаменитый итальянский бас Ферруччо Фурланетто, а 21 ноября в партии Дездемоны выйдет блистательная Хибла Герзмава. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев. Кульминацией месяца Верди в Мариинском театре станет «Верди-гала», в котором примут участие солисты оперы и симфонический оркестр под управлением Кристиана Кнаппа.
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