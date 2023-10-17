В Мариинском театре вручат оперную премию «Онегин». Вот номинанты 8-го сезона

Действующий президент премии «Онегин» Хибла Герзмава считает, что поддержка оперных театров в регионах — главная цель и задача существования премии: «Мы хотим регионы поднять, мы хотим регионы обнять, мы хотим показать им, что в них есть сила, и именно из регионов черпают столицы те выдающиеся голоса, которые создают славу российского оперного искусства по всем мире». Узнать, кто стал лауреатом 2023 года, можно уже 19 ноября — церемония вручения пройдет на исторической сцене Мариинского театра. В числе участников гала Мария Баракова, Инара Козловская, Игорь Головатенко, Иван Гынгазов и Хибла Герзмава. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.