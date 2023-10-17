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Музыка

В Мариинском театре вручат оперную премию «Онегин». Вот номинанты 8-го сезона

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Уже в восьмой раз лучшие исполнители и премьеры предыдущего театрального сезона получат бронзовых Онегиных за значимые достижения в оперном искусстве. В числе номинантов — дебютант Михайловского театра Семен Антаков, исполнивший партию Доктора Фалька в опере «Летучая мышь» Штрауса, и солистка театра Светлана Москаленко, выступившая в партии Адель.

Михайловский театр

Семен Антаков в опере "Летучая мышь" Штрауса

Номинанты премии «Онегин»-2023

Лучший дебют, женщины

  • Кристина Калинина, партия Донна Анна в опере «Дон Жуан» Моцарта. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ)
  • Вера Позолотина, партия Солохи в «Черевичках» Чайковского. Урал Опера Балет
  • Полина Шароварова, партия Адальджизы в «Норме» Беллини. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Лучший дебют, мужчины

  • Семен Антаков, партия Доктора Фалька, опера «Летучая мышь» Штрауса. Михайловский театр
  • Ильдар Рахимов, партия Вакула, «Черевички» Чайковского. Урал Опера Балет
  • Шота Чибиров, партия Турриду, опера «Сельская честь» Масканьи. Московский музыкальный театр «Геликон-опера»

Номинация «Примадонна»

  • Ксения Дудникова, партия Любаши в опере «Царская невеста» Римского-Корсакова. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ)
  • Лариса Костюк, партия Мадам Флоры в «Медиуме» Менотти. Московский музыкальный театр «Геликон-опера»
  • Наталия Ляскова, партия Кармен в одноименной опере Бизе. Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина
  • Светлана Москаленко, партия Адель, опера «Летучая мышь» Штрауса. Михайловский театр

Номинация «Мастер сцены»

  • Артем Акимов, партия Петруччио, «Укрощение строптивой» Шебалина. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ)
  • Алексей Зеленков, партия Григория Грязного в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ)
  • Владимир Дмитрук, партия Поллиона, опера «Норма» Беллини. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
  • Сергей Кузьмин, партия Дона Хозе в опере «Кармен» Бизе Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина
Изображение предоставлено пресс-службой премии

Артуш Полеян в опере "Царица" Тухманова

Номинация «Гость»

  • Игорь Морозов, партия Садко в одноименной опере Римского-Корсакова. Башкирский государственный театр оперы и балета
  • Артуш Полеян, партия Густава IV в опере «Царица» Тухманова. Московский музыкальный театр «Геликон-опера»

Номинация «Роль второго плана»

  • Юрий Мончак, партия Франка в опере «Летучая мышь» Штрауса. Михайловский театр
  • Павел Межов, партия Учителя, «Черевички» Чайковского. Урал Опера Балет
  • Андрей Триллер, партия Малюты Скуратова, опера «Царская невеста» Римского-Корсакова. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ)

Номинация «Состав»

  • Исполнители партий в опере «Кармен» Бизе Н. Ляскова, И. Гынгазов, В. Гимадиева, Г. Агаджанян и другие. Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина
  • Исполнители партий в опере «Сельская честь» Масканьи Ш. Чибиров, С. Создателева, Л. Костюк, Ю. Никанорова, М. Перебейонос и другие.
  • Московский музыкальный театр «Геликон-опера»
Изображение предоставлено пресс-службой премии. Фото: Елена Бледных

Хибла Герзмава и Валерий Гергиев во время вручения VII Национальной оперной премия "Онегин"

Действующий президент премии «Онегин» Хибла Герзмава считает, что поддержка оперных театров в регионах — главная цель и задача существования премии: «Мы хотим регионы поднять, мы хотим регионы обнять, мы хотим показать им, что в них есть сила, и именно из регионов черпают столицы те выдающиеся голоса, которые создают славу российского оперного искусства по всем мире». Узнать, кто стал лауреатом 2023 года, можно уже 19 ноября — церемония вручения пройдет на исторической сцене Мариинского театра. В числе участников гала Мария Баракова, Инара Козловская, Игорь Головатенко, Иван Гынгазов и Хибла Герзмава. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.

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