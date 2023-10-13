В Мариинском театре представят две редкие оперы Моцарта

Мариинский театр

Об истории создания оперы «Директор театра»:

Публика всегда хотела узнать, что же происходит по ту сторону рампы, — особенно ее привлекают околотеатральные слухи, скандалы, интриги. Так было и два, и три века назад. В 1786 году австрийский император Иосиф II устроил состязание Моцарта и Сальери, заказав обоим одноактные оперы на закулисные сюжеты. Тогда выиграл Сальери, но суд истории — справедливо или нет — отдал победу Моцарту.

Зингшпиль Моцарта «Директор театра», представленный на тот конкурс, написан на нестареющий сюжет: импресарио (или, как сказали бы сегодня, продюсер) Франк устраивает кастинг в свою новую труппу. Каждая певица хочет быть примадонной, а певец — премьером, и для достижения этой цели и получения высокого гонорара они готовы на все. Разумеется, в финале побеждает дружба.