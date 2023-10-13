В Мариинском театре представят две редкие оперы Моцарта

Опера «Царт-пастух», созданная композитором в 19-летнем возрасте, и зингшпиль «Директор театра», написанный по заказу австрийского императора Иосифа II, прозвучат в октябре в Концертном зале.
Как отмечают в Мариинском театре, нечасто руководитель оперной антрепризы становится героем оперы — как это произошло в опере «Директор театра». Сюжет разыгрывается в разговорных диалогах на русском языке, а арии певцов, пришедших на кастинг, звучат на немецком и итальянском. На премьере оперы в 1786 году пели Алоизия Вебер, которую пению обучал Моцарт, и Катарина Кавальери, которую обучал Сальери — 16 октября в Концертном зале главные партии исполнят Ольга Пудова и Денис Беганский.
Об истории создания оперы «Директор театра»:
Публика всегда хотела узнать, что же происходит по ту сторону рампы, — особенно ее привлекают околотеатральные слухи, скандалы, интриги. Так было и два, и три века назад. В 1786 году австрийский император Иосиф II устроил состязание Моцарта и Сальери, заказав обоим одноактные оперы на закулисные сюжеты. Тогда выиграл Сальери, но суд истории — справедливо или нет — отдал победу Моцарту.
Зингшпиль Моцарта «Директор театра», представленный на тот конкурс, написан на нестареющий сюжет: импресарио (или, как сказали бы сегодня, продюсер) Франк устраивает кастинг в свою новую труппу. Каждая певица хочет быть примадонной, а певец — премьером, и для достижения этой цели и получения высокого гонорара они готовы на все. Разумеется, в финале побеждает дружба.
«Директор театра»
Еще одна редкая опера Моцарта, вошедшая в октябрьскую афишу Мариинского театра, — «Царь-пастух», написанная композитором в 19-летнем возрасте. Это опера-серенада, которая представляет собой нечто среднее между кантатой и оперой: ее отличают скромность инсценировки, компактная форма и идиллический пасторальный сюжет. По сюжету, Александр Македонский завоевывает город в Финикии и свергает тирана. Взамен он хочет вернуть Аминту — пастыря, не знающего о своем благородном происхождении. Македонский, видимо из политических соображений, хочет женить Аминту на Тамири, дочери тирана. Услышать оперу можно 22 октября.
Об опере «Царь-пастух»:
1775 год, Моцарту девятнадцать. Суровый зальцбургский архиепископ Коллоредо, его работодатель, закрывает придворный театр: слишком дорогое удовольствие. Опер больше не будет! — для Моцарта это сильный удар. И вдруг подвернулся удачный случай: по дороге из Вены в Италию в Зальцбурге должен остановиться младший сын австрийской императрицы Марии Терезии, эрцгерцог Максимилиан Франц, ровесник Моцарта. По случаю визита молодого эрцгерцога Моцарт срочно принимается за оперу «Царь-пастух» на текст прославленного поэта Метастазио (1751). Оригинальное либретто предполагает три акта; Моцарт взял за основу сокращенную версию, которую позаимствовал у итальянского композитора Гульельми: его «Царь-пастух» шел в Мюнхене годом ранее, а именно в баварской столице Моцарт готовил постановку своей предыдущей оперы «Мнимая садовница». Моцарт писал в сжатые сроки: на создание партитуры у него было меньше двух месяцев.
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