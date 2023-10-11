В Мариинском театре пройдет XI Международный органный фестиваль. Вот его программа

Она охватит четыре вечера и четыре века музыкального искусства. В фестивале примут участие органисты Светлана Бережная, Алексей Шевченко, Леонид Карев и Ольга Котлярова, клавесинистка Мария Успенская, виолончелист Александр Листратов, трубач Семен Саломатников, валторнист Шарль Ределле, а также ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под управлением Павла Теплова.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, Международный органный фестиваль откроется 13 октября сольным концертом Светланы Бережной — художественного руководителя и титулярного органиста Северо-Кавказской филармонии имени Сафонова. Вечер будет целиком посвящен музыке Баха: в первом отделении сочинения композитора прозвучат на органе, во втором — на клавесине и фортепиано.
Во втором концерте, который состоится 17 октября, примут участие дебютанты фестиваля: органист Алексей Шевченко и клавесинистка Мария Успенская из Московской консерватории, а также петербургский виолончелист Александр Листратов — представитель аутентичного исполнительства, играющий на барочном инструменте. В программу вошли сочинения итальянских, французских и немецких композиторов XVII-XVIII веков. Три инструмента прозвучат как соло, так и в ансамбле.
В центре внимания концерта 20 октября — музыка французских композиторов. В этот вечер выступят органист парижской церкви Успения Богородицы и профессор Парижской консерватории Леонид Карев, профессор по классу валторны в Консерватории Ниццы и обладатель IV премии XVII Международного конкурса имени Чайковского Шарль Ределле, а также трубач Семен Саломатников, получивший I премию XVII конкурса Чайковского.
Завершится фестиваль 25 октября — концертом ведущей солистки «Петербург-концерта» Ольги Котляровой при участии ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Впервые в Концертном зале Мариинского театра прозвучат мотеты для женских голосов и органа Мендельсона. Также здесь состоится российская премьера мессы Cum Jubilo Дюрюфле для баритонов и органа.
12+
Комментарии (0)