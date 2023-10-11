В Мариинском театре пройдет XI Международный органный фестиваль. Вот его программа

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, Международный органный фестиваль откроется 13 октября сольным концертом Светланы Бережной — художественного руководителя и титулярного органиста Северо-Кавказской филармонии имени Сафонова. Вечер будет целиком посвящен музыке Баха: в первом отделении сочинения композитора прозвучат на органе, во втором — на клавесине и фортепиано.

Во втором концерте, который состоится 17 октября, примут участие дебютанты фестиваля: органист Алексей Шевченко и клавесинистка Мария Успенская из Московской консерватории, а также петербургский виолончелист Александр Листратов — представитель аутентичного исполнительства, играющий на барочном инструменте. В программу вошли сочинения итальянских, французских и немецких композиторов XVII-XVIII веков. Три инструмента прозвучат как соло, так и в ансамбле.