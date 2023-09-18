Мариинский театр отметит свое 240-летие гала-концертом при участии Ильдара Абдразакова, Виктории Терешкиной и Владимира Шклярова

Мариинский театр

О своей истории:

Большой (Каменный) театр стал одним из важнейших центров культурной жизни столицы. Но не только для зрителей (среди которых было много известных завсегдатаев, как, например, Александр Сергеевич Пушкин) — благодаря возникновению столь масштабной сцены в России начала формироваться собственная оперная и балетная культура. Здесь также выступали итальянская и французская труппы, устраивались вокально-инструментальные концерты и даже шли драматические спектакли. В этом величественном театре прошло немало мировых премьер — среди них «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Сила судьбы» Верди, «Дочь фараона» Пуни, «Баядерка» Минкуса и множество других знаменитых оперных и балетных названий, которые и сейчас есть в репертуаре театра. Сегодня Мариинский театр — благодарный наследник, который сохраняет и преумножает все лучшее: возобновляет забытые сочинения, дарит миру новые яркие имена и бережно восстанавливает оперные и балетные шедевры.

Со временем некоторые спектакли русской оперной труппы были перенесены на сцену так называемого Театра-цирка, который располагался напротив, — тем временем выступления балетной труппы и итальянской оперы продолжались на сцене Большого (Каменного) театра. Разные трудности переживали города в ту эпоху, но самой страшной и опасной бедой были пожары, погубившие немало архитектурных шедевров. Большой (Каменный) неоднократно страдал от огня и перестраивался, пламя уничтожило и Театр-цирк. В 1860 году на его месте был открыт Мариинский — здание, которое известно сегодня как историческая сцена Мариинского театра.

Больше четверти века, до 1886 года спектакли продолжали идти в Большом (Каменном) и Мариинском, однако затем балетные постановки были окончательно перенесены на мариинскую сцену, а здание Большого (Каменного) было перестроено. С тех пор на этом месте располагается Санкт-Петербургская государственная консерватория, где учатся те, кто в будущем еще не раз выйдет на великую сцену из окон напротив.